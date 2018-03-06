أحمد النفيلي

قائمة منتخب مصر التي أعلنها مدرب الفريق، الأرجنتيني هيكتور كوبر مثلت الانطلاقة الحقيقية للمرحلة الأولى من استعدادات الفراعنة النهائية لخوض غمار نهائيات "كأس العالم روسيا FIFA 2018"، تلك المرحلة التي ستشهد مواجهة قوية ستجمع بين الفراعنة والبرتغال ثم تعقبها مواجهة ستقام في نهاية المعسكر ومن المقرر أن يواجه خلالها محمد صلاح ورفاقه المنتخب اليوناني الذي فشل في التواجد في المونديال القادم عقب الخسارة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام كرواتيا ضمن الملحق الأوروبي (1-4).

وسيخوض المنتخب المصري نهائيات "كأس العالم روسيا FIFA 2018" ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه روسيا الدولة المضيفة وأوروغواي إضافة إلى السعودية، فيما ستلعب البرتغال في البطولة ضمن المجموعة الثانية الصعبة بجانب كل من إسبانيا والمغرب وإيران.

وتسلط وسائل الإعلام المصرية والعالمية الأضواء على هذا اللقاء المرتقب على اعتبار أنها مواجهة بين نجم الدوري الإنكليزي الممتاز محمد صلاح وأسطورة البرتغال وريال مدريد كريستياو رونالدو، إلا أن المواجهة تعد أعمق من ذلك بكثير حيث يترقبها الجميع أملاً في أن يشرك كوبر خلالها عدد من الوجوه الجديدة التي تألقت في الفترة الأخيرة لعل أبرزها حسين الشحات لاعب العين الإماراتي الحالي والمعار إليه من مصر للمقاصة إضافة إلى حارس الأهلي محمد الشناوي وحامي عرين الإسماعيلي محمد عواد.

• المباراة | مصر والبرتغال يوم الجمعة 23/3/2018

• المكان | ملعب ليتزيغروند في مدينة زيوريخ السويسرية

• التوقيت| المباراة ستنطلق رسمياً في تمام الساعة 22.30 بتوقيت مكة المكرمة، 21.30 بتوقيت القاهرة

موعد مباراة مصر واليونان

• المباراة | مصر واليونان يوم الثلاثاء 27/3/2018

• المكان | ملعب ليتزيغروند في مدينة زيوريخ السويسرية

• التوقيت| المباراة ستنطلق رسمياً في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، 20.00 بتوقيت القاهرة

قائمة المنتخب المصري

وبشكل عام فإن معسكر منتخب مصر القادم سينطلق في التاسع عشر من الشهر الحالي وسيختتم بمباراة اليونان يوم 27، وتعود أهمية هذا المعسكر إلى أنه سيشهد بشكل واضح وضع اللبنات الأساسية لقائمة الفريق النهائية التي ستخوض "كأس العالم روسيا FIFA 2018".

وأعلن الثلاثاء السادس من آذار/مارس 2018 إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري أن كوبر اختار 17 لاعباً محترفاً للانضمام لمعسكر الفراعنة واللاعبون المختارون هم :

عصام الحضري (التعاون السعودي) محمود عبد الرازق " شيكابالا " (الرائد السعودي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي) محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنكليزي) محمد النني (أرسنال الإنكليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي).

وواصل كوبر منحه الثقة لأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي فقام بضمه إلى المعسكر القادم، إضافة إلى كل من محمود " كهربا " (الاتحاد السعودي) محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي) مؤمن زكريا (الأهلي السعودي) علي جبر (وسيت بروميتش الإنكليزي) رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنكليزي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) سام مرسي (ويغان الإنكليزي) حسين الشحات (العين الإماراتي).

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المحليين المنضمين لمعسكر المنتخب المصري في الأيام القليلة القادمة.

آخر أخبار المحترفين

على صعيد متصل، وبعيداً عن إنجازات محمد صلاح التاريخية مع ليفربول فإن الفترة الأخيرة شهدت تألق بعض اللاعبين المحترفين المصريين أوروبياً وعربياً لعل من أبرزهم محمود تريزيغيه الذي بات بفضل مجهوده ومستواه التصاعدي مع قاسم باشا أحد أهم المفاتيح الهامة في المنتخب المصري.

• تريزيغيه في الدوري التركي هذا الموسم ساهم في 10 أهداف (أحرز 8 وصنع 3 أهداف)، وكان قد أحرز ثنائية في بلدية آكهيسار سبور في الأسبوع العشرين من الدوري التركي، علماً بأنه سجل أيضاً في شباك قيصري سبور يوم السبت الماضي في الأسبوع الـ23 من المسابقة.

• أحمد حجازي مدافع وست بروميتش من جانبه يسير بخطىً ثابته مع فريقه على الرغم من تعثر الفريق بشدة على الصعيد المحلي إذ يقبع في المركز الأخير على لائحة الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، إلا أن حجازي من جانبه يعد من أبرز لاعبي الفريق إذ شارك أساسياً في كل مباريات الفريق في البطولة وبدا مهيأ تماماً لقيادة دفاع المنتخب المصري في المونديال إذ ما ابتعدت عنه الإصابات.

• عمرو وردة المحترف في الدوري اليوناني لفت أنظار الإدارة الفنية للمنتخب المصري بعد استمرار تألقه بشكل واضح مؤخراً، إذ تمكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً من تسجيل 7 أهداف لفريقه أتروميتوس رابع الدوري اليوناني حالياً بجانب إهدائه لخمس تمريرات حاسمة، وذلك خلال مشاركته في 18 مباراة من أصل 23 خاضها الفريق في المسابقة المحلية.

مستقبل كوبر على المحك

وأخيراً فإن على الرغم من الاستقرار الظاهر على سطح علاقة هيكتور كوبر مع الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً، وانهماك الرجل في الإعداد لمباريات المصر الودية القادمة استعداداً لخوض غمار المونديال، إلا أن الأخبار المتواترة من الاتحاد لا تشير إلى ذلك بسبب تعقد مفاوضات تجديد عقد المدرب الأرجنتيني الذي يرى أن عرض الاتحاد المصري لتجديد التعاقد لا يرقى لحجم الإنجازات التي حققها للفراعنة خاصة بعد أن أعاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد غياب المنتخب لثلاث دورات على التوالي إضافة إلى التأهل إلى المباراة النهائية وعودة المنتخب إلى المونديال بعد غياب 28 عاماً.

كوبر يرى من جانبه أنه يستحق تكريماً وثقة واضحة من الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبو ريدة، وأبدى امتعاضه من العرض الحالي الذي أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنه اشتمل على التجديد حتى نهاية مشاركة المنتخب المصري في أمم أفريقيا 2019 مع رفع راتبه من 90 ألف دولار إلى 150 ألفاً غير مشمولة الضرائب وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام متعددة.