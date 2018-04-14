منتخب مصر قد يفتقد أحمد الشناوي في كأس العالم

وتعرض الشناوي للإصابة خلال الشوط الثاني من الخسارة 2-1 أمام الاتحاد السكندري في الدوري المحلي يوم الخميس الماضي وغادر الملعب

وحلّ زميله محمود عبد الرحيم (جنش) بدلاً منه.

لكن محمد أسامة طبيب الزمالك نفى إصابة الحارس الدولي بقطع في الرباط الصليبي وأكّد لموقع النادي على الإنترنت أنه سيخضع للأشعة

مرة أخرى خلال الساعات القادمة للاطمئنان عليه وتشخيص حالته بشكل نهائي.

وأضاف أسامة: "الأشعة الأولى التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بجزع بالركبة ولا يوجد أيّ شيء آخر حتى الآن وننتظر الأشعة الثانية".

وخضع الحارس (26 عاماً) اليوم لفحص طبي ولأشعة أخرى بالفعل وقال المصدر الطبي الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إنّ "الأشعة أوضحت أنّ

هناك قطعاً جزئياً في الرباط الصليبي مع تحرك الركبة من موضعها".

وأضاف أن الشناوي سيعرض في وقت لاحق على طبيب متخصص في جراحات الرباط الصليبي للركبة "وفي حال خضوعه للجراحة سيغيب عن الملاعب مدة لن تقل عن ستة أشهر".

ويعتمد هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على الشناوي إلى جوار المخضرم عصام الحضري ومحمد الشناوي حارس الأهلي وكان من المرجح اختيار هذا الثلاثي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.