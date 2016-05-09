تنظم روسيا كأس العالم 2018 على اثني عشر استاداً موزعين جلهم في روسيا الأوروبية لتخفيف أعباء السفر في الدولة المترامية الأطراف والتي تفوق مساحتها قارة اوروبا مجتمعة.

الاستاد الوحيد الذي سيكون خارج روسيا الأوروبية، هو ييكاترنبرغ الواقع في الجزء الآسيوي من روسيا حيث تعد المدينة التابعة لمقاطعة أورال الغربية الرابعة من حيث عدد السكان في البلاد.

أما العاصمة موسكو فتضم استادين خصصا للبطولة احدهما لوجنيكي وهو الصرح الأساس والأكبر في مونديال 2018 أما الاستاد الثاني فهو سبارتاك.

ويعد استاد سان بطرسبرغ الثاني من حيث الضخامة والسعة في البطولة إذ يتسع إلى 67 ألف مشاهد أما لوجنيكي فتبلغ سعته 80 ألف علماً أن الصرحين سيشهدان أكبر عدد من المباريات، مع استضافة كل منهما سبع مباريات.

ملاعب واستادات كأس العالم روسيا 2018

السعة: 80 ألف مقعد

الافتتاح: 1956

عدد المباريات: 7

الحالة: إعادة تأهيل

كلفة التحديث: 350 مليون يورو

الموقع الالكتروني: http://eng.luzhniki.ru/

هو الاستاد الرئيسي لمونديال 2018 حيث سيتستضيف الافتتاح والنهائي ومباريات أخرى كما يعد الملعب الرئيسي للمنتخب الروسي. تم انشاؤه عام 1956 واستضاف منذ ذلك التاريخ أحداثاُ عالمية مثل أولمبياد موسكو 1980 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2008. تم إطلاق ورشة تجديده عام 2013 تحضيرا لكأس العالم حيث خضع لإعادة تأهيل كامل خصوصا المرافق الداخلية مع زيادة سعته من 78 ألف إلى 80، أما من الخارج فكان الهدف الإبقاء على الطابع التاريخي والتراثي لهذا الصرح الكبير.

المباريات التي يستضيفها استاد لوجنيكي المباراة التاريخ روسيا × السعودية 14 يونيو ألمانيا × المكسيك 17 يونيو البرتغال × المغرب 20 يونيو الدنمرك × فرنسا 26 يونيو دور الـ16 -1B v 2A 1 يوليو نصف النهائي- W59 v W60 11 يوليو النهائي 15 يوليو

السعة: 67 ألف مقعد

الافتتاح: 2017

عدد المباريات: 7

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: مليار دولار

الموقع الالكتروني: http://arena.fc-zenit.ru/

صمم الاستاد الحديث على شكل سفينة فضائية بكلفة إنشاء مهولة قيل تقديرياً إنها الأغلى في انشاءات الملاعب. يقع الاستاد في جزيرة كريستوفسكي الصغيرة الواقعة في سان بطرسبرغ. شيد مكان استاد كيروف الذي خدم بين 1950 و2006 تاريخ إغلاقه وكان يعد من اكبر استادات العالم سعة نحو 110 ألف مشاهد. صمم الاستاد الحديث الياباني كيشو كوروزاوا واستضاف المباراة الافتتاحية لكأس القارات 2017 وسيستضيف 3 مباريات من يورو 2020. يعد من أحدث استادات العالم مع سقف قابل للغلق وارضية ميدان قابلة للسحب ومهيأ للاستخدام لرياضات مختلفة صيفاً وشتاء.

المباريات التي يستضيفها استاد سان بطرسبرغ المباراة التاريخ المغرب إيران | B 15 يونيو روسيا × مصر | A 19 يونيو البرازيل × كوستاريكا | E 22 يونيو نيجيريا × الأرجنتين | D 26 يونيو دور الـ16 | 1F v. 2E 3 يوليو نصف النهائي- W57 v. W58 10 يوليو مباراة الثالث والرابع 14 يوليو

السعة: 48 ألف مقعد

الافتتاح: 2013

عدد المباريات: 6

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: 779 مليون دولار

الموقع الالكتروني: ×

يقع استاد فيشت في مدينة سوتشي وقد صمم خصيصاً للألعاب الأولمبية الشتوية التي احتضنتها المدية عام 2014 حين احتضن الافتتاح والختام. أعيد تأهيله ليطابق المواصفات التقنية استضافة كأس العالم 2018 وتمت إعادة افتتاحه عام 2017 حين استضاف بعض مباريات كأس القارات. سمي نسبة لقمة جبلية في جبال القوقاز، وتعني كلمة "فيشت" الرأس الأبيض ولهذا صمم المهندس البريطاني للملعب أطرافه كي تشابه قمم الثلج على جبال. سعته 48 ألف لكنه سيخفض إلى نحو 41 ألفاُ خلال المونديال لمتطلبات تقنية من الاتحاد الدوليلكرة القدم.

المباريات التي يستضيفها استاد فيشت المباراة التاريخ البرتغال × إسبانيا | B 15 يونيو بلجيكا × باناما | G 18 يونيو ألمانيا × السويد | F 23 يونيو أستراليا × بيرو | C 26 يونيو دور الـ16 | 1A V. 2B 30 يونيو ربع النهائي | W51 v. W52 7 يوليو

السعة: 35 ألف مقعد

الافتتاح: 1957

عدد المباريات: 4

الحالة: إعادة تأهيل

كلفة الإنشاء: نحو 200 مليون دولار

الموقع الالكتروني: ×

يقع في مدينة ييكاترنبرغ، رابع اكبر مدينة روسية التي تقع في الجزء الآسيوي من روسيا، وهو الاستاد خارج روسيا الأوروبية. يعد الاستاد الخاص لفريق أورال أحد أقدم الفرق الروسية، بدأ إنشاؤه عام 1953 وافتتح لأول مرة عام 1957. ومنذ ذلك التاريخ أعيد تحديثه مرات عديدة آخرها تحضيرا لكأس العالم روسيا 2018 دون المس بالشكل الهندسي التاريخي للملعب. ستخفض سعته إلى 23 ألف مقعد بعد كأس العالم.

المباريات التي يستضيفها استاد ييكاترنبرغ المباراة التاريخ مصر × أوروجواي | A 15 يونيو فرنسا × بيرو | C 21 يونيو اليابان × السنغال | H 24 يونيو المكسيك× السويد | F 27 يونيو

السعة: 45 ألف مقعد

الافتتاح: 2013

عدد المباريات: 6

الحالة: جديد

كلفة الإنشاء: 450 مليون دولار

الموقع الالكتروني: kazanarena.com/en

بني عام 2013 استعداداً للألعاب العالمية الصيفية الجامعية ثم أضيف إليها استاد كرة قدم بعد الألعاب. استضاف أول مباراة لكرة القدم عام 2013 كما استخدم خلال كأس القارات عام 2017. صمم على نحو مشابه لاستاد ويمبلي وكذلك لملعب الإمارات في إنكلترا. يعتبر مجمعاً ترفيهيا متكاملاً حيث يضم مسرحاً وصالات للعروض ومراكز ثقافية، كما يضم مسبحاً اولمبيا دولياً استضاف عام 2015 بعض منافسات بطولة العالم للألعاب المائية. يعتمده فريق روبن كازان في منافسات كرة القدم.

المباريات التي يستضيفها كازان أرينا المباراة التاريخ فرنسا × أستراليا | C 16 يونيو إيران × إسبانيا | B 20 يونيو بولندا × كولومبيا | H 24 يونيو كوريا الجنوبية × ألمانيا | F 27 يونيو دور الـ16 | 1C V. 2D 30 يونيو ربع النهائي | W53 v. W54 6 يوليو

السعة: 45 ألف مقعد

الافتتاح: 2018

عدد المباريات: 6

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: 285 مليون دولار

الموقع الالكتروني:

بُني هذا الاستاد في منطقة جغرافية رائعة عند ملتقى نهري فولغا وأوكا وتم استيحاء تصميم هذا الاستاد من تلك المنطقة المتميزة بالرياح والمياه وهذا الأمر ملحوظ بسقف الملعب كثيراً. شيد الصرح على مساحة 127500 متر مربع وبدأ بناؤه عام 2015 ولم ينبت فيه العشب إلا عام 2017 بعد اختبار انواع مختلفة حيث اعتمد في النهاية نوع "ريغراس" المستقدم من اسكتلندا. وسيعتمد فريق نيجني نوفغورود الملعب في البطولة الروسية.

المباريات التي يستضيفها نيجني نوفغورود ارينا المباراة التاريخ السويد × كوريا الجنوبية | F 18 يونيو الأرجنتين× كرواتيا | D 21 يونيو إنكلترا × باناما | G 24 يونيو سويسرا × كوستاريكا | E 27 يونيو دور الـ16 | 1D V. 2C 1 يوليو ربع النهائي | W49 v. W50 6 يوليو

السعة: 45 ألف مقعد

الافتتاح: 2017

عدد المباريات: 5

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: 285 مليون دولار

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يقع استاد روستوف على ضفاف الـ"دون" وقد بدأ تشييده عام 2013 حين تم اكتشاف خمس قذائف غير متضررة من الحرب العالمية الثانية أثناء عملية الحفر. تم تصميمه بطريقة بتناغم بها مع المحيط الطبيعي ونهر الدون علماً أنه اول منشأة ضخمة على اناحية الجنوبية للنهر حيث تتركز الحياة على الجهة المقابلة. سيتم تحويله بعد كأس العالم إلى مجمع رياضي ترفيهي تجاري ضخم مع تخفيض استيعابه إلى 42 ألف متفرج. يستخدمه فريق روستوف في منافسات الدوري الممتاز الروسي مكان استاد الاولمب 2.

المباريات التي يستضيفها روستوف أرينا المباراة التاريخ البرازيل × سويسرا | E 17 يونيو أوروجواي × السعودية | A 20 يونيو كوريا الجنوبية × المكسيك | F 23 يونيو ايسلندا × كرواتيا | D 26 يونيو دور الـ16 | 1G V. 2H 2 يوليو

السعة: 45 ألف مقعد

الافتتاح: 2018

عدد المباريات: 6

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: 320 مليون دولار

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بدأ إنشاؤه عام 2014 حيث استغرق أربع سنوات لاتمامه، يقع في منطقة سكنية مع محيط حديث من البنى التحتية والانشاءات. صمم بانطباعات تحاكي مجال الفضاء تقديراً لمدينة سمارا المعروفة بمنشآتها وأنشطتها الخاصة بهذا المجال. المحيط الخارجي مع سقف الاستاد يشبه قبة زجاجية عالية التقنية تضاء كاملاً في الليل لإعطاء مشهداً رائعاً. يعتمده فريق كريليا سوفيتوف منذ العام الحالي في منافسات الدوري الروسي الممتاز.

المباريات التي يستضيفها سمارا أرينا المباراة التاريخ كوستاريكا × صربيا | E 17 يونيو الدنمرك × أستراليا | C 21 يونيو أوروجواي × روسيا | A 25 يونيو السنغال × كولومبيا | H 28 يونيو دور الـ16 | 1E v. 2F 2 يوليو ربع النهائي | W55 v W56 7يوليو

السعة: 44 ألف مقعد

الافتتاح: 2018

عدد المباريات: 4

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: 300 مليون دولار

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بدأ أعمال إنشاء الاستاد عام 2010 واستمرت حتى العام 2018. يقع الاستاد في عاصمة جمهورية موردوفيا، سارنسك، على الجانب الشرقي لنهر اينسار. يعد تصميمه مشابها لاستاد مدينة كرة القدم في جنوب أفريقيا الذي استضاف افتتاح واختتام كأس العالم 2010 دون أن يزعج الأمر الجنوب أفريقيين لكنه شكل مادة إعلامية دسمة. سيتم تخخفيض مقاعده إلى 28 ألفاً بعد كأس العالم.

المباريات التي يستضيفها موردوفيا أرينا المباراة التاريخ بيرو × الدنمرك | C 16 يونيو كولومبيا × اليابان | H 19 يونيو إيران × البرتغال | B 25 يونيو باناما × تونس | G 28 يونيو

السعة: 45 ألف مقعد

الافتتاح: 2018

عدد المباريات: 4

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: 265 مليون دولار

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بني استاد فولغوغراد إلى جانب نهر فولغا بين 2015 و2018 على أنقاض الاستاد المركزي الذي خدم بين 1962 و2014 تاريخ هدمه لإنشاء الصرح الجديد الخاص بكأس العالم. سيعتمده فريق روستوف بعد نهائيات كأس العالم كملعب رئيسي له في منافسات الدوري الروسي الممتاز علماً أنه سعته ستخفض إلى 35 ألفاً بعد المونديال.

المباريات التي يستضيفها استاد فولغوغراد المباراة التاريخ تونس × إنجلترا | G 18 يونيو نيجيريا × ايسلندا | D 22 يونيو السعودية × مصر | A 25 يونيو اليابان × بولندا | H 28 يونيو

السعة: 45 ألف مقعد

الافتتاح: 2014

عدد المباريات: 5

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: 430 مليون دولار

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هو استاد احد اكثر الفرق الروسية شعبية في البلاد سبارتاك الذي لم يمتلك يوماً لعباً خاصاً. اعتمد خلال كأس القارات 2017. بدأ تشييده عام 2010 مكان مطار قديم وشهد اول مباراة في 5 سبتمبر 2014 حين تعادل سبارتاك ورد ستار 1-1. يعد من الاستادات الفخمة بتصميم متلألئ يتغير طبعاً للمناسبة أو الفريق المستضيف، إذ يرتدي حلة العلم الروسي حينما يعتمده المنتخب لمبارياته وهكذا... يطلق عليه اسم استاد اوتكريتي تبعاً لأسباب رعائية.

المباريات التي يستضيفها استاد سبارتاك المباراة التاريخ الأرجنتين × ايسلندا | D 16 يونيو بولندا × السنغال | H 19 يونيو بلجيكا × تونس | B 23 يونيو صربيا × البرازيل | C 26 يونيو دور الـ16 | 1H v. 2G 3 يوليو

السعة: 35 ألف مقعد

الافتتاح: 2018

عدد المباريات: 4

الحالة: استاد جديد

كلفة الإنشاء: 303 مليون دولار

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يقع استاد كاليننغراد في جزيرة اوكتيابرسكي الواقعة بدورها في وسط منطقة كاليننغراد الحدودية وتم اختيار الجزيرة من قبل السلطات بهدف تحسين الإنماء فيها على مختلف أشكاله خصوصا أنها عانت من الإهمال على مدار عقود. بعد المونديال سيتم تشييد مبان سكنية حول الملعب مع بنية تحتية متكاملة على جانب نهر بريغولا. ويقع الاستاد على بعد 45 كلم فقط من بولندا وقد بداتعملية إنشاؤه عام 2014.