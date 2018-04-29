محمد صلاح والاتحاد المصري.. إلى أين؟

خرج النجم المصري محمد صلاح عن صمته في الأزمة القائمة بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية حقوق الصورة العائدة له، بإعلانه أن الطريقة التي يتم بها التعامل مع المسألة هي "إهانة كبيرة جداً".

وبحسب تصريحات معنيين بالملف والتقارير الصحافية المصرية في الأيام الماضية، تعود الأزمة إلى استخدام الاتحاد صوراً للاعب ليفربول الإنكليزي في ملصقات دعائية وترويجية من دون موافقته.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، كتب صلاح الأحد "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جداً... كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كداً".

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا... — Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018

وهي من المرات النادرة التي يدلي فيها متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بتعليق مماثل عبر "تويتر"، إذ غالباً ما يكتفي بنشر صور شخصية من التدريبات أو المباريات، أو تعليقات على تغريدات لزملاء في المنتخب المصري أو ناديه الإنكليزي.

وكان صلاح قد رد في 27 نيسان/أبريل مباشرة عبر تويتر، على تقرير لموقع "يلا كورة" الالكتروني المصري بعنوان "أزمة صلاح مع اتحاد الكرة في طريقها للحل"، بالقول "مش باين (لا يبدو ذلك)".

أما محاميه رامي عباس، فأورد سلسلة تغريدات بالإنكليزية في الأيام الماضية حول المسألة، أكد فيها أنه قد تم التواصل مع الاتحاد المصري رسمياً في 20 نيسان/أبريل. وأوضح "نواجه مشكلة جدية جداً مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، مضيفاً "أي استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة سيتم التعامل معه بشدة. كل الخيارات على الطاولة".

وتابع "لماذا ننقل الأمر إلى مواقع التواصل؟ لأن أحداً لا يرد علينا! لا أحد يرد علينا! الأمر متواصل منذ أشهر ولا أحد يرد على البريد الالكتروني أو الرسائل (...) الأمر خارج عن سيطرتنا ونحن نتعرض للضرر".

وفي تغريدات نشرها أمس السبت، أكد المحامي أن تاريخ آخر تواصل مع الاتحاد المصري يعود إلى 20 نيسان/أبريل.

أضاف "لم يتم التواصل معنا للوصول إلى حل! لا شيء! صمت تام. ما هي الخطة؟ نرى المزيد والمزيد من اللوحات الإعلانية والاعلانات التي لم نوافق عليها مطلقاً! أي أثر يعتقدون ان ذلك يتركه؟ أثر جيد؟!".

وفي أعقاب تغريدة صلاح الأحد، قال المحامي عباس في تغريدة جديدة بالإنكليزية "في خضم كل هذه الفوضى، أريد أن أقول إن الدعم الذي تلقيناه من المشجعين المصريين لا يصدق (...) نقدر ذلك فعلاً. شكراً لكم!".

ودفع تفاقم الأزمة وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز إلى التعهد بالعمل على إيجاد حل سريع لها.

وقال عبد العزيز في تصريحات مساء الأحد عبر حسابه على "تويتر"، "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة. خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".

ويشكل صلاح الذي انضم مطلع الموسم الحالي إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي، إحدى أبرز الظواهر الكروية في كرة القدم العالمية هذه السنة، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 31 هدفاً من أصل 43 هدفاً في مختلف المسابقات.

كما توج اللاعب بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بحسب تصويت رابطة اللاعبين المحترفين.