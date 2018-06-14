ماذا قال جمال الشريف عن حكم مباراة السعودية وروسيا ؟

محمد أنور قلمامي - موسكو

عد الخبير التحكيمي لقنوات beIN SPORTS جمال الشريف تعيين الأجنتيني نستور بيتانا للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم روسيا FIFA 2018 منطقياً وموفقاً.

واعتبر الشريف أن الحكم الأجنتيني مناسب تماماً لطبيعة المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 والتي تجمع بين منتخبين من قارتي أوروبا وآسيا بيد أن ذلك ليس السبب الرئيسي لتعيينه قاضياً على أولى مواجهات المسابقة العالمية بما أن لائحة « حكام كأس العالم » تضم أكثر من عنصر « محايد ».

وأكد خبيرنا التحكيمي أن بيتانا يمتلك خصالاً مهمةً أبرزها اللياقة البدنية العالية، طول القامة والدقة في اتخاذ القرارات.

كما شدد الشريف على نقطة مهمة تلعب لمصلحة الحكم الأجنتيني تتمثل في الشخصية القوية واعتبرها بمثابة الرسالة المبطنة من الفيفا إلى جميع المنتخبات المشاركة في مونديال 2018 لقطع الطريق أمام أي أخطاء فادحة قد تعكر صفو البطولة وما سيتبعها من احتجاجات وانتقادات فضلاً عن تعبيد الطريق لبقية حكام المسابقة لإدارة المباريات في ظروف نفسية طيبة.

وأضاف الشريف أن نجاح التحكيم في استهلالية الحدث الرياضي الأكبر في العالم أمر مهم للغاية يعطي انطباعاً جيداً ويمنح بقية المشاركين أريحية أكثر ويجعلهم يركزون فقط على كرة القدم لا على هوية حكم اللقاء.

يذكر أن نستور بيتانا (42 عاماً) هو حكم دولي معروف دخل القائمة الدولية منذ عام 2010 وتولى إدارة العديد من المباريات المهمة سواءً على المستوى المحلي في الدوري الأجنتيني أو قارياً بإدارته لنهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2013 فضلاً عن تألقه دوليا حيث شارك في كأس العالم 2014 وفي كأس القارات 2017.

وسيدخل بيتانا، الذي يمكن أن يكون أول حكم يلجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو « في اي آر »، بلده الأرجنتين للتاريخ إذ ستصبح من أكثر الدول التي تولى حكامها إدارة افتتاحية كأس العالم لتبلغ 3 حكام.