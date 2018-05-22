لقاء بين إنفانتينو وغيريرو الساعي إلى رفع الإيقاف

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن رئيسه السويسري جاني إنفانتينو سيلتقي في وقت لاحق اليوم المهاجم البيروفي باولو غيريرو، وذلك ضمن مسعى الأخير لمحاولة رفع عقوبة الإيقاف التي ستحرمه من المشاركة في مونديال 2018.

وأشار "فيفا" في رسالة بريدية وصلت الى وكالة فرانس برس إلى أن "الاتحاد البيروفي لكرة القدم طلب مقابلة مع الرئيس جاني إنفانتينو"، مضيفاً بأن هذا اللقاء سيحصل "اليوم في مقر فيفا في زيوريخ بحضور رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم إدوين أوفييدو واللاعب باولو غيريرو".

وسيطرح غيريرو قضيته أمام إنفانتينو بدعم من رابطة اللاعبين المحترفين "فيفبرو" التي راسلت الاتحاد الدولي "من أجل مطالبته بالسماح لقائد البيرو باولو غيريرو بالمشاركة في المونديال" المقرر في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وفي بيان، أشارت رابطة اللاعبين المحترفين إلى أنها طالبت "باجتماع طارئ مع فيفا" لأنها تعتبر العقوبة "غير عادلة وغير متناسبة" إلى حد أنه "تم التثبت بعدم وجود نية للغش".

وقررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الاثنين الماضي رفع فترة إيقاف غيريرو من 6 إلى 14 شهراً بسبب تناوله مادة الكوكايين.

وفي أعقاب الاستئناف المقدم من قبل اللاعب المطالب والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" التي لم تكن راضية عن القرار الصادر في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي عن الاتحاد الدولي "فيفا" بتقليص مدة عقوبة غيريرو من عام إلى ستة أشهر تنتهي في 3 أيار/مايو الحالي، قررت "كاس" رفع مدة الإيقاف إلى 14 شهراً.

وبررت المحكمة قرارها بالقول إن مهاجم فلامنغو البرازيلي "لم يحاول تحسين أدائه عن طريق تناول المادة المحظورة"، لكنها اعتبرت أن اللاعب البالغ 34 عاماً لا يزال مذنباً "بالخطأ أو الإهمال".

وخضع غيريرو، قائد وأهم ركائز المنتخب البيروفي، لفحص منشطات عقب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 ضد الأرجنتين (صفر-صفر) في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وجاءت نتيجته إيجابية بوجود آثار كوكايين، المادة المدرجة في قائمة المحظورات التي نشرتها في 2017 الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوقف الاتحاد البيروفي غيريرو شهراً في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن مباراتي ملحق أميركا الجنوبية-أوقيانيا ضد نيوزيلندا والذي ضمن عبره منتخب بلاده بطاقته إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1982.

وعلى رغم القرار الصادر عن "فيفا" بتقليص العقوبة وفتح الباب أمامه للمشاركة في المونديال، قرّر المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين وكورنثيانز البرازيلي الاحتكام أواخر كانون الثاني/يناير الماضي إلى "كاس" سعياً لإلغاء العقوبة بالكامل، فقوبل باستئناف من قبل "وادا" في شباط/فبراير الماضي طالبت فيه بعقوبة لمدة عام واحد على الأقل.

يذكر أن البيرو التي ضمت في تشكيلتها الأولية إلى النهائيات اسم غيريرو بين 25 لاعباً، تلعب في النهائيات في المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك (ستلاقيها في 16 حزيران/يونيو) وفرنسا (21) وأستراليا (26).