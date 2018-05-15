لا مفاجآت في تشكيلة المنتخب السويدي

وبعد تأهل السويد على حساب إيطاليا في الملحق، كثرت التكهنات حول احتمال عودة اللاعب السابق لأندية يوفنتوس وميلان الإيطاليين وبرشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الانكليزي، عن اعتزاله اللعب دولياً من أجل المشاركة في مونديال 2018.

وبعد سلسلة تصريحات ألمح فيها إلى أنه قد يعود عن اعتزاله الدولي المعلن في العام 2016، أشار اللاعب الذي يدافع حالياً عن ألوان نادي لوس أنجليس غالاكسي الأميركي إلى أنه لم يغير رأيه بشأن الاعتزال.

واوقعت القرعة السويد في المجموعة السادسة مع ألمانيا حاملة اللقب والمكسيك وكوريا الجنوبية.

اللاعبون الـ23:

للمرمى: روبن أولسن (كوبنهاغن الدنماركي) وكريستوفر نوردفيلدت (سوانسي سيتي الانكليزي) وكارل-يوهان يوهانسون (غانغان الفرنسي)

- للدفاع: اندرياس غرانكفيست (كراسنودار الروسي) وفيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد) وميكايل لوستيغ (سلتيك الاسكتلندي) ولودفيغ اوغوستينسون (فيردر بريمن الالماني) وبونتوس يانسون (ليدز الإنكليزي) وأميل كرافث وفيليب هيلاندر (بولونيا الايطالي) ومارتن أولسون (سوانسي)

- للوسط: سيباستيان لارسون (هال الانكليزي) وغوستاف سفنسون (سياتل الاميركي) وألبين إيكدال (هامبورغ الالماني) وإميل فورسبرغ (لايبزيغ الألماني) وفيكتور كلايسون (كراسنودار) وجيمي دورماز (تولوز الفرنسي) وماركوس رودن (كروتوني الإيطالي) وأوسكار هيلييمارك (جنوى الايطالي)

- للهجوم: ماركوس بيرغ (العين الاماراتي) وجون غيديتي (ألافيس الإسباني) وإيزاك كيسي-ثيلن (فاسلاند بيفيرن البلجيكي) وأولا تويفونن (تولوز).

