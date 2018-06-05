لا اتفاق بين مجموعة beIN والسعودية قبل تسعة أيام على انطلاق بطولة كأس العالم

وذكرت beIN في بيان أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ساهم في حمل ممثلي السعودية ومجموعة beIN على التفاوض، لمحاولة إبرام اتفاق لبث مباريات كأس العالم.

وقال متحدث باسم المجموعة الإعلامية القطرية: "لقد بذلنا كلّ ما بوسعنا خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق من أجل بث المباريات في السعودية".

وأضاف: "وفي حين كانت هناك نقاشات أولية، لم يكن هناك أيّ اتفاق حول السعر أو في الحقيقة أيّ من الشروط الرئيسة لإعادة البث من قبل السعودية".

وتابع المتحدث: "تبقى beIN منفتحة بالتأكيد وحاضرة لمناقشة بث مباريات بطولة كأس العالم 2018".