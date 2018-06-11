كارفاخال يغيب عن التدريبات وبيكيه يضطر لعدم إكمالها

ويبدو ان كارفاخال الذي تعرض الى تمزق في ركبته اليمنى في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا امام ليفربول الانكليزي (3-1) في 26 ايار/مايو الماضي، لن يكون جاهزا لخوض مباراة القمة ضد البرتغال الجمعة في سوتشي في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية في المونديال الروسي (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو).

وتلعب اسبانيا مباراتها الثانية ضد ايران في 20 حزيران/يونيو الحالي في قازان، قبل ان تختم الدور الاول بملاقاة المغرب في 25 منه في لينينغراد.

وتدرب باقي أفراد المجموعة بشكل طبيعي في معسكر التدريبات في كراسنودار باستثناء بيكيه الذي اضطر الى ترك زملائه قبل نهاية الحصة التدريبية بسبب معاناته على ما يبدو من آلام في ركبته اليسرى عقب حركة خاطئة.

وبقي قطب دفاع الفريق الكاتالوني لدقائق على أرض الملعب دون حركة تقريبا قبل ان يحاول تسديد بعض الكرات نحو المرمى ومن ثم ترك بعد 45 دقيقة الحصة التدريبية التي أنهاها المدرب جولن لوبيتيغي بعد أكثر من ساعة تقريبا.

وبحسب الفريق الاعلامي للمنتخب الاسباني بطل العالم 2010، ليس ثمة ما يدعو الى القلق بشأن بيكيه، لأنه يسمح للاعبين بوقف التدريبات عندما يرغبون في ذلك انطلاقا من وقت معين. كما ان لاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي دافيد سيلفا ترك التدريبات بعد دقائق قليلة عقب بيكيه دون سبب واضح.

ومن المقرر ان يخوض اللاعبون الاسبان حصة تدريبية فردية في نهاية اليوم في صالة الألعاب الرياضية.