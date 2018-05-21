كأس العالم روسيا FIFA 2018: تشكيلة اسبانيا تخلو من موراتا

واعلن لوبيتيغي في مؤتمر صحافي قائمة من 23 لاعباً ضمت ستة مهاجمين هم ايسكو واسنسيو ولوكاس فاسكيز وياغو اسباس ورودريغو مورينو ودييغو كوستا.

وباستثناء استبعاد موراتا، لم تشهد تشكيلة اسبانيا اي مفاجآت تذكر بوجود ابرز الاسماء المرشحة للمشاركة في المونديال وهم فضلا عن المهاجمين، الحارس دافيد دي خيا وجيرار بيكيه وسيرخيو راموس وسيرجيو بوسكتس واندريس انييستا الذي ودع للتو فريقه برشلونة بعد 22 موسما في صفوفه.

وتطرق لوبيتيغي الى استبعاد موراتا بالقول "من المؤكد انه أمضي فترة نهاية موسم صعبة، وكان من الممكن ان يكون معنا، لكن الاخرين اقنعونا اكثر، هذا كل شيء".

وتابع "انها اوقات صعبة، خاصة بالنسبة الى اللاعب الذي استبعد عن المونديال. انه امر غير جيد للاعب يستحق المشاركة، والذي كان غالبا معي واعرفه تماما، واكن له تقديرا شخصيا كبيرا، لكنني قمت بخياراتي".

وعبر موراتا (23 مباراة دولية سجل فيها 13 هدفا) بدوره على موقع تويتر بعد اعلان التشكيلة متوجها الى زملائه اللاعبين قائلا "حظا سعيدا في المونديال! سأدعمكم واشجعكم حتى النهائي كالمعتاد!".

واشار لوبيتيغي الى انه سيضم الى التشكيلة سبعة شباب للمشاركة في التدريبات بانتظار انضمام لاعبي ريال مدريد الذي يلتقي ليفربول الانكليزي السبت المقبل في نهائي دوري ابطال اوروبا في كييف.

وتلتقي اسبانيا وديا مع سويسرا في 3 حزيران/يونيو في فياريال، ثم مع تونس في 9 منه في كراسنودار بروسيا.

وتلعب اسبانيا في مونديال روسيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم جارتها البرتغال والمغرب وإيران.

وخرج منتخب اسبانيا من الدور الاول في مونديال البرازيل 2014، بعد اربعة اعوام على انجازه بإحراز لقبه العالمي الاول في مونديال جنوب افريقيا 2010 بهدف لانييستا في مرمى هولندا.



تشكيلة الـ23 لاعبا:

- للمرمى (3): بيبي رينا (نابولي الايطالي)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، كيبا اريسابالاغا (أتلتيك بلباو)

- للدفاع (8): داني كارفاخال وسيرخيو راموس وناتشو (ريال مدريد) والفارو اودريوسولو (ريال سوسييداد) وسيزار اسبيليكويتا (تشلسي الانكليزي) وجيرار بيكيه وجوردي البا (برشلونة) وناتشو مونريال (ارسنال الانكليزي)

- للوسط (6): اندريس انييستا وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة) وساول نيغويز وكوكي (اتلتيكو مدريد) وتياغو الكانتارا (بايرن ميونيخ الالماني) ودافيد سيلفا (مانشستر سيتي الانكليزي)

الهجوم (6): ايسكو وماركو أسنسيو ولوكاس فاسكيز (ريال مدريد) وياغو اسباس (سلتا فيغو) ودييغو كوستا (اتلتيكو مدريد) ورودريغو مورينو (فالنسيا)