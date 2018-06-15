كأس العالم روسيا 2018: ميسي والأرجنتين يبدآن الحلم أمام ايسلندا

وبلغت الأرجنتين المباريات النهائية في البطولات الثلاث الأخيرة التي شاركت بها قبل ان تسقط في الأمتار الأخيرة: أمام المانيا في مونديال 2014، وتشيلي في كوبا أميركا 2015 و2016... الا انها تأمل هذا المرة في الذهاب حتى النهاية والفوز بلقبها الثالث في كأس العالم (1978 و1986)، والأول منذ كوبا أميركا 1993.

وعلى رغم أن ايسلندا تشارك في النهائيات العالمية للمرة الأولى في تاريخها، كان ميسي حذرا لأن "ايسلندا أظهرت أن بإمكانها مقارعة أي منافس خلال كأس أوروبا الأخيرة"، في إشارة منه الى بلوغ المنتخب ربع نهائي كأس أوروبا 2016 في أول مشاركة له في البطولة القارية.

وترتدي نهائيات روسيا 2018 أهمية خاصة لميسي لأنها قد تكون الأخيرة للاعب البالغ الحادية والثلاثين من العمر. وعلى رغم انجازاته التي لا تحصى مع فريقه برشلونة الإسباني ونيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لا يزال ميسي بانتظار تتويجه الأول مع منتخب بلاده الذي خسر معه أربع مباريات نهائية (وصل ايضا الى نهائي كوبا أميركا 2007 وخسر امام الغريم البرازيلي).

ويؤخذ على "البعوضة" في مقارنته مع أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا، أن الأخير قاد بلاده الى التتويج العالمي عام 1986 بينما عجز هو عن منحها أي لقب، ما دفع رئيس الاتحاد الارجنتيني كلاوديو تابيا الخميس من موسكو الى المطالبة بالتوقف عن مقارنة نجم برشلونة الإسباني بمارادونا.

وقال تابيا "يقولون أنه إذا لم يفز ميسي بالمونديال، لن يتفوق على مارادونا، لكن أعتقد بأنه يجب التوقف عن هذه المقارنات".

وبعد خسارة نهائي كوبا أميركا للعام الثاني تواليا، قرر ميسي وضع حد لمسيرته الدولية مؤكدا أن "المنتخب انتهى بالنسبة لي، انه النهائي الرابع الذي اخسره والثالث على التوالي". لكنه عاد بعد أسابيع عن القرار لأن "حبي لوطني وهذا القميص عظيم جدا".

تفوق على الورق

وأدى ميسي دورا أساسيا في قيادة بلاده الى نهائيات روسيا 2018 بعدما سجل ثلاثية الفوز على الاكوادور (3-1) في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية.

وأكد تابيا الخميس أن ميسي "في وضع جيد وآمل في أن يستطيع الإفادة من مونديال 2018. يجب أن نستغل وجوده ومساعدته ايضا من أجل نيل ما يستحقه".

وستكون نتيجة الأرجنتين في نهائيات روسيا 2018 حاسمة على الأرجح في تحديد المستقبل الدولي لميسي الذي أشار الأحد الماضي في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية الى ان الأمر يرتبط "بما سنحققه والى أين نصل، أين سننتهي (في المونديال)".

على الورق، تبدو ايسلندا الأضعف في المجموعة في ظل وجود كرواتيا ونيجيريا اللتين تتواجهان السبت ايضا في كالينينغراد في مباراة تبدو فيها الأرجحية للوكا مودريش وماريو ماندزوكيتش ورفاقهما الساعين لقيادة بلادهما الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ بلوغ نصف نهائي 1998 في مشاركتها الأولى بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا.

لكن مدرب ايسلندا هيمير هالغريمسون اعتبر ان الوسيلة التي تخول فريقه مقارعة منافسيه في المجموعة هي "روحية الفريق، هذه هي الطريقة الوحيدة أمام ايسلندا للنجاح. إذا عملنا كرجل واحد واذا تحركنا بطريقة مدروسة ومنظمة، لا يوجد أي حلول أخرى أمامنا".

"فريق" ميسي

وأثبتت الروح الجماعية لايسلندا قدرتها على قهر الكبار في كأس أوروبا، عندما أنهى المنتخب الذي يتمتع بمجموعة مشجعين لافتة ومتراصة، مجموعته في الدور الأول أمام البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو اللذين توجا باللقب، ثم حققت المفاجأة في ثمن النهائي بإقصائها الإنكليز (2-1).

وعن المواجهة التي خاضتها ايسلندا ضد البرتغال (1-1) في صيف 2016 والتي قد تشكل نقطة يرتكز عليها المنتخب لمراقبة ميسي، قال لاعب بيرنلي الإنكليزي يوهان بيرغ غودموندسون "أبقينا رونالدو هادئا ونأمل أن نكرر الأمر ذاته ضد ميسي (...) ندرك اننا قد نضطر للدفاع لفترات طويلة. لا يخفى على أحد بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وبإمكانه قلب الأمور".

ويمكن لايسلندا التي أصبحت أصغر بلد من حيث عدد السكان يشارك في النهائيات، أن تتفاءل من نتائج المباريات التحضيرية للأرجنتين، إذ خسر لاعبو المدرب خورخي سامباولي أمام نيجيريا 2-4 في تشرين الثاني/نوفمبر، ثم تلقوا هزيمة مذلة أمام إسبانيا 1-6 في آذار/مارس، علما ان ميسي غاب عن المباراتين. وكان من المفترض أن يخوض ميسي ورفاقه مباراة تحضيرية أخيرة ضد اسرائيل في القدس هذا الشهر، لكنها ألغيب عقب احتجاجات فلسطينية.

وما زاد الطين بلة، اضطرار الحارس سيرخيو روميرو ولاعب الوسط مانويل لانزيني الى الانسحاب من التشكيلة بسبب الاصابة.

وفي حين ان "اتهام" الأرجنتين بالاعتماد كليا على ميسي قد يكون غير عادل لفريق يضم لاعبين على غرار سيرخيو أغويرو وغونزالو هيغواين وباولو ديبالا وانخل دي ماريا، الا أن سامباولي نفسه يتبنى هذا الاعتقاد لأن ميسي قادر "أن يحمل الفريق على كتفيه. سيكون هذا الفريق فريقه".