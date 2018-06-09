كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب اليابان

أكيرا نيشينو

جاء خلفاً (2018) للبوسني وحيد خليلهودزيتش، الذي أوصل منتخب الساموري لروسيا. أشرف على منتخب اليابان في أولمبياد 1996 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

توّج بجائزة أفضل مدرب في آسيا في عام 2008.

أشرف على تدريب عدة أندية يابانية على غرار كاشيوا ريسول وغامبا أوزاكا وناغويا كرامبوس.