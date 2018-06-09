كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب اليابان

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كيف تأهل؟
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تأهل المنتخب الياباني للمونديال عقب احتلاله المركز الأول في دور المجموعتين المؤهل لنهائيات كأس العالم في مجموعة ضمت كل من السعودية وأستراليا والإمارات والعراق وتايلاند.
كان منتخب الساموراي مميزاً في التصفيات بعد أن جمع 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين وهزيميتن.
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المدرب
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أكيرا نيشينو
جاء خلفاً (2018) للبوسني وحيد خليلهودزيتش، الذي أوصل منتخب الساموري لروسيا. أشرف على منتخب اليابان في أولمبياد 1996 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.
توّج بجائزة أفضل مدرب في آسيا في عام 2008.
أشرف على تدريب عدة أندية يابانية على غرار كاشيوا ريسول وغامبا أوزاكا وناغويا كرامبوس.
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نجم المنتخب
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مايا يوشيدا
يلعب في فريق ساوثهامبتون الإنكليزي منذ عام 2012، مدافع محوري بإمكانيات مميزة.
شارك مع منتخب بلاده في أولمبياد 2008 كما أنه نال شرف قيادة الساموراي في أولمبياد 2012 وقد أكمل المنافسات في المركز الرابع.
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أكبر لاعب
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الحارس إيجي كاواشيما (35 عاماً) هو الأكبر سناً في منتخب الساموراي.
خاض حارس ميتز الفرنسي 84 مباراة دولية.
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أصغر لاعب
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الحارس كوسوكي ناكامورا (23 عاماً)، لاعب أفيسبا فوكوكا، هو الأصغر سناً في مجموعة منتخب الساموراي.
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الأكثر تمثيلاً
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شينجي أوكازاكي
اللاعب الأكثر تمثيلاً لمتخب بلاده في اللائحة الحالية برصيد 112 مباراة دولية.
يبلغ من العمر 32 عاماً وهو يلعب حالياً في نادي ليستر سيتي الإنكليزي.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شارك منتخب اليابان في 5 نهائيات (1998، 2002، 2006، 2010، 2014).
تأهل منتخب الساموراي في مناسبتين (2002 و2010) إلى الدور ثمن النهائي.
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جدول مباريات الدور الأول
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كولومبيا× اليابان
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موردافيا أرينا 15:00
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beIN
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اليابان × السينغال
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إكاتيريتبيرغ أرينا 18:00
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beIN
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اليابان × بولندا
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ملعب فولغوغراد 17:00
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beIN
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قائمة المنتخب
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في حراسة المرمى: إيجي كاواشيما، ماساكي هيغاشيغوتشي، كوسوكي ناكامورا
في خط الدفاع: ناوميتشي أويدا، غن شوجي، يوتو ناغاتومو، واتارو إندو، هيروكي ساكاي، تومواكي مايكنو، غوتوكو ساكاي، مايا يوشيدا.
في خط الوسط: كيسوكي هوندا، غاكو شيباساكي، جينكي هاراغوتشي، شينجي كاغاوا، تاكاشي أوسامي، تاكاشي إينوي، هوتارو ياماغوتشي، ماكوتو هاسيبه، ريوتا أوشيما.
في خط الهجوم: شينجي أوكازاكي، يوشينوري موتو، يويا أوساكو.