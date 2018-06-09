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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب اليابان

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تعرف على ملف وقائمة منتخب اليابان المشارك في كأس العالم 2018 حيث يلعب في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات بولندا وكولومبيا والسينغال.

AFP

منذ 1998، تاريخ أول مشاركة في كأس العالم، شهدت اليابان طفرة نوعية في كرة القدم العالمية فحافظت على تواجدها الدائم في الحدث المونديالي الذي ستشارك فيه للمرة السادسة. 

نوادر واحصاءات

  • تأهل المنتخب الياباني في مناسبتين لثمن نهائي كأس العالم (2002 و2010).
  • ياسوهيتو إندو(2002-2015) الأكثر تمثيلاً لمنتخب اليابان برصيد 152 مباراة. 
  • كونيشيجي كاماموتو (1964-1977) الهداف التاريخي للمنتخب الياباني برصيد 80 هدفاً. 

 

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   ملف وقائمة منتخب اليابان

  • تأسيس الاتحاد الياباني: 1921 
  • رئيس الاتحاد: كوزو تاجيما 
  • موقع الاتحاد الالكتروني : http://www.jfa.jp/
  • تصنيف الفيفا: 60 
  •  المشاركات السابقة: 5 مرات  
  • اللباس الرسمي: الأزرق 

 

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كيف تأهل؟

تأهل المنتخب الياباني للمونديال عقب احتلاله المركز الأول في دور المجموعتين المؤهل لنهائيات كأس العالم في مجموعة ضمت كل من السعودية وأستراليا والإمارات والعراق وتايلاند.

كان منتخب الساموراي مميزاً في التصفيات بعد أن جمع 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين وهزيميتن.

المدرب

أكيرا نيشينو

جاء خلفاً (2018) للبوسني وحيد خليلهودزيتش، الذي أوصل منتخب الساموري لروسيا. أشرف على منتخب اليابان في أولمبياد 1996 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

توّج بجائزة أفضل مدرب في آسيا في عام 2008.

أشرف على تدريب عدة أندية يابانية على غرار كاشيوا ريسول وغامبا أوزاكا وناغويا كرامبوس.

نجم المنتخب

مايا يوشيدا 

يلعب في فريق ساوثهامبتون الإنكليزي منذ عام 2012، مدافع محوري بإمكانيات مميزة.

شارك مع منتخب بلاده في أولمبياد 2008 كما أنه نال شرف قيادة الساموراي في أولمبياد 2012 وقد أكمل المنافسات في المركز الرابع.

أكبر لاعب

 الحارس إيجي كاواشيما (35 عاماً) هو الأكبر سناً في منتخب الساموراي.

خاض حارس ميتز الفرنسي 84 مباراة دولية.

أصغر لاعب

الحارس كوسوكي ناكامورا (23 عاماً)، لاعب أفيسبا فوكوكا، هو الأصغر سناً في مجموعة منتخب الساموراي.

الأكثر تمثيلاً

شينجي أوكازاكي

اللاعب الأكثر تمثيلاً لمتخب بلاده في اللائحة الحالية برصيد 112 مباراة دولية.

يبلغ من العمر 32 عاماً وهو يلعب حالياً في نادي ليستر سيتي الإنكليزي.

المباريات التحضيرية

  1.  اليابان 1-1 مالي

  2. اليابان 1-2 أوكرانيا

  3. اليابان0 - 2 غانا

  4. سويسرا 2 - 0 اليابان

  5. اليابان - باراغواي

المشاركات السابقة

شارك منتخب اليابان في 5 نهائيات (1998، 2002، 2006، 2010، 2014).

تأهل منتخب الساموراي في مناسبتين (2002 و2010) إلى الدور ثمن النهائي.

جدول مباريات الدور الأول

كولومبيا× اليابان

 موردافيا أرينا 15:00

 beIN 

اليابان × السينغال

إكاتيريتبيرغ أرينا 18:00

beIN 

اليابان × بولندا

 ملعب فولغوغراد 17:00

beIN 

قائمة المنتخب

في حراسة المرمى: إيجي كاواشيما، ماساكي هيغاشيغوتشي، كوسوكي ناكامورا

في خط الدفاع: ناوميتشي أويدا، غن شوجي، يوتو ناغاتومو، واتارو إندو، هيروكي ساكاي، تومواكي مايكنو، غوتوكو ساكاي، مايا يوشيدا.

في خط الوسط: كيسوكي هوندا، غاكو شيباساكي، جينكي هاراغوتشي، شينجي كاغاوا، تاكاشي أوسامي، تاكاشي إينوي، هوتارو ياماغوتشي، ماكوتو هاسيبه، ريوتا أوشيما.

في خط الهجوم: شينجي أوكازاكي، يوشينوري موتو، يويا أوساكو. 
 

 

 

منتخب اليابان كأس العالم روسيا FIFA 2018
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