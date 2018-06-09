كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب السينغال

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كيف تأهل؟
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تصدر المنتخب السينغالي المجموعة الإفريقية الرابعة المؤهلة للمونديال التي ضمت منتخبات بوركينا فاسو والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا.
حقق منتخب أسود التيرنغا 4 انتصارات وتعادلين في مشوار التصفيات.
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المدرب
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أليو سيسي
كان مدافعاً مميزاً (1994- 2009)، لعب لأندية أوروبية كبيرة على غرار ليل وباريس يان جيرمان وبرمينغهام الإنكليزي. لعب للمنتخب السينغالي من عام 2000 إلى 2005 وشارك معه في نهائيات كأس العالم 2002 وكان قائداً لأسود التيرانغا الذين وصلوا لمحطة ربع النهائي.
في مارس 2015، عين على رأس الادارة الفنية للمنتخب خلفاً للفرنسي ألان جيراس.
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نجم المنتخب
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ساديو مانيه
نجم نادي ليفربول الإنكليزي، تعلم طقوس كرة القدم في فريق "جينيرايشن" ثم انتقل في عام 2010 إلى فرنسا ليلعب في نادي ميتز ومنه إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي (2012-2014) ثم إلى فريق ساوثهامبتون الإنكليزي (2014-2016).
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أكبر لاعب
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الحارس خاديم ندياي هو اللاعب الأكبر سناً في منتخب أسود التيرينغا غذ يبلغ من العمر33 عاماً ويلعب في نادي حوريا كوناكري الغيني.
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أصغر لاعب
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موسى واغو هو أصغر لاعب في تشكيلة المنتخب السينغالي (19 عاماً) وينشط في نادي أوبن البلجيكي، المملوك من أكاديمية أسباير.
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الأكثر تمثيلاً
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إيدريسا غاي
يعتبر من العناصر القديمة في مجموعة من اللاعبين الجدد للمنتخب السينغالي.
خاض غاي (28 عاماً)، لاعب إيفرتون الإنكليزي، 60 مباراة دولية مع أسود التيرينغا.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شاركت السينغال مرة واحدة في النهائيات كانت في كوريا الجنوبية واليابان 2002 وأحدثت رجة في حفل الافتتاح بفوزها على فرنسا (بطلة 1998) بهدف دون رد. واصل أسود التيرنغا عزفهم المميز ببلوغهم ربع نهائي تاريخي وخسارتهم أمام تركيا بهدف لصفر.
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جدول مباريات الدور الأول
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بولندا × السينغال
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ملعب سبارتاك 18:00
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اليابان × السينغال
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إكاتيريتبيرغ أرينا 18:00
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السينغال × كولومبيا
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سامارا أرينا 17:00
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قائمة المنتخب
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في حراسة المرمى: عبدواللاي ديالو، خاديم ندياي، ألفريد غوميس
في الدفاع: كاليدو كوليبالي، لمين غاساما، موسى واغوا، يوسف سابالي، ساليف سانيه، كارا مبودجي، شيخو كوياتيه، ساليو سيس.
في خط الوسط: إدريسا غاي، شيخ ندوي، بابا أليون نديياي، ألفريد ندياي.
في الهجوم: موسى سو، موسى كوناتي، ديافرا ساخو، إسمايلا سار، كيتا بالدي دياو، ساديو مانيه، مباي نيانغ، مامي بيرام ديوف.