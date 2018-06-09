كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب السينغال

في حراسة المرمى: عبدواللاي ديالو، خاديم ندياي، ألفريد غوميس

في الدفاع: كاليدو كوليبالي، لمين غاساما، موسى واغوا، يوسف سابالي، ساليف سانيه، كارا مبودجي، شيخو كوياتيه، ساليو سيس.

في خط الوسط: إدريسا غاي، شيخ ندوي، بابا أليون نديياي، ألفريد ندياي.

في الهجوم: موسى سو، موسى كوناتي، ديافرا ساخو، إسمايلا سار، كيتا بالدي دياو، ساديو مانيه، مباي نيانغ، مامي بيرام ديوف.

