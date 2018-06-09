الأكثر تمثيلاً من الجيل الحالي الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 هو عصام الحضري

خاض الحضري مع منتخب مصر 156 مباراة دولية حتى تاريخ كتابة هذه السطور يعد أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية وأحد أفضل حراس المرمى في تاريخ القارة الأفريقية، شارك بشكل أساسي في تتويج المنتخب المصري بلقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، انطلقت مشاركته في تصفيات كأس العالم منذ االتصفيات المؤهلة إلى مونديال فرنسا 1998 كافح وقاتل لقرابة العشرين عاماً حتى تمكن من التأهل أخيراً إلى نهائيات كأس العالم، يبلغ من العمر حالياً 45 عاماً، وفي حال مشاركته مع المنتخب المصري في المونديال سيكون أكبر لاعب شارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم على مدار تاريخها إذ سيكسر في هذه الحالة رقم الحارس الكولومبي فريد موندراغون صاحب الرقم القياسي كأكبرلاعب شارك في نهائيات كأس العالم عن عمر 43 عاماً وكان ذلك عندما نزل كحارس بديل في مباراة كولومبيا واليابان في دور المجموعات ضمن مونديال البرازيل 2014.

وبشكل عام فإن لاعب الوسط ونجم المنتخب المعتزل أحمد حسن هو اكثر لاعب مثل منتخب مصر على مدار تاريخه برصيد 184 مباراة دولية.