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كيف تأهل؟
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يشارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 بعد أن تصدر المجموعة الخامسة في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية برصيد 13 نقطة.
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المدرب
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نجم المنتخب
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محمد صلاح
نجم ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر، يعيش أياماً تاريخية بعد أن سطع بشكل مذهل في موسم 2017-2018، إذ تخطى حاجز الـ31 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز كاسراً رقم سواريز الهداف التاريخي السابق لليفربول في الدوري، يعد أحد أبرز اللاعبين على صعيد كرة القدم العالمية حالياً، قاد منتخب مصر بجدارة واقتدار إلى نهائيات كأس العالم وتوج هدافاً لمنتخب بلاده في التصفيات برصيد 5 أهداف أهمها كان الهدف الخامس الذي أحرزه من ركلة جزاء في مرمى الكونغو في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع فحسم فوز مصر بهدفين مقابل هدف فعادت مصر إلى المونديال عقب غياب استمر 28 عاماً.
|أكبر لاعب
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الحارس عصام الحضري يبلغ من العمر 45 عاماً
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أصغر لاعب
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رمضان صبحي يبلغ من العمر 21 عاماً
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الأكثر تمثيلاً
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الأكثر تمثيلاً من الجيل الحالي الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 هو عصام الحضري
خاض الحضري مع منتخب مصر 156 مباراة دولية حتى تاريخ كتابة هذه السطور يعد أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية وأحد أفضل حراس المرمى في تاريخ القارة الأفريقية، شارك بشكل أساسي في تتويج المنتخب المصري بلقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، انطلقت مشاركته في تصفيات كأس العالم منذ االتصفيات المؤهلة إلى مونديال فرنسا 1998 كافح وقاتل لقرابة العشرين عاماً حتى تمكن من التأهل أخيراً إلى نهائيات كأس العالم، يبلغ من العمر حالياً 45 عاماً، وفي حال مشاركته مع المنتخب المصري في المونديال سيكون أكبر لاعب شارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم على مدار تاريخها إذ سيكسر في هذه الحالة رقم الحارس الكولومبي فريد موندراغون صاحب الرقم القياسي كأكبرلاعب شارك في نهائيات كأس العالم عن عمر 43 عاماً وكان ذلك عندما نزل كحارس بديل في مباراة كولومبيا واليابان في دور المجموعات ضمن مونديال البرازيل 2014.
وبشكل عام فإن لاعب الوسط ونجم المنتخب المعتزل أحمد حسن هو اكثر لاعب مثل منتخب مصر على مدار تاريخه برصيد 184 مباراة دولية.
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المباريات التحضيرية
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1 - مصر 2 - 1 البرتغال
2 - مصر 0 - 1 اليونان
3 - الكويت 1 - 1 مصر
4 - كولومبيا 0 - 0 مصر
5 - بلجيكا 3 - 0 مصر
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المشاركات السابقة
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شارك المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم مرتين الأولى كانت في مونديال إيطاليا عام 1934 ووقتها خاض المنتخب المصري مباراة وحيدة كانت أمام المجر في الدور الأول وانتهت بفوز المجر 4-2 وتأهلها إلى الدور الثاني، أما المشاركة الثانية فكانت في مونديال إيطاليا عام 1990 حيث خاض الفراعنة 3 مباراة في الدور الأول تعادل فيها مع هولندا بطلة أوروبا وقتها 1-1 ثم مع جمهورية أيرلندا 0-0 قبل أن يخسر المنتخب المصري أمام إنكلترا 0-1 ويودع المونديال من الدور الأول.
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جدول مباريات الدور الأول
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مصر × أوروغواي
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إكاتيريتبيرغ 15:00
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روسيا × مصر
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سان بطرسبيرغ 21:00
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السعودية × مصر
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فولغوغراد 17:00
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قائمة المنتخب
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حراس المرمى : عصام الحضري (التعاون السعودي) محمد الشناوي (الأهلي) شريف إكرامي (الأهلي).
خط الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي) عمر جابر (لوس أنجليس الأميركي) محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) سعد سمير (الأهلي) علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك).
خط الوسط : سام مرسي (ويغان الإنكليزي) محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) عبد الله السعيد (الأهلي السعودي) محمد النني (أرسنال الإنكليزي) طارق حامد (الزمالك) محمود عبد المنعم "كهربا" (الاتحاد السعودي) محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).
الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) - مروان محسن (الأهلي)
كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب مصر
منتخب مصر