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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب مصر

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تعرّف على ملف وقائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا وأوروغواي والسعودية.

Reuters

منتخب مصر الملقب بالفراعنة يشارك في نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018، للمرة الثالثة في تاريخه وهو محملاً بآمال وطموحات من قبل جماهيره الغفيرة بتخطي عقبة الدور الأول والتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وتبدو آمال المصريين مشروعة خاصة مع تواجد أربعة لاعبين في صفوف منتخبهم يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم في الدوري الإنكليزي الممتاز، في مقدمتهم نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح هداف المسابقة، وأحد أبرز اللاعبين على الصعيد العالمي حالياً.

نوادر واحصاءات

  • عبد الرحمن فوزي هو هداف مصر في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم برصيد هدفين سجلهما في شباك المجر في المباراة التي أقيمت ضمن مونديال 1934 وانتهت بفوز المنتخب المجري (4-2). 
  • منتخب مصر واجه إيطاليا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في السويد عام 1954 وانتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز إيطاليا (2-1) ثم كرر المنتخب الإيطالي فوزه على أرضه في ميلان (5-1).
  • تسببت المبالغة في إرجاع الكرة من مدافعي المنتخب المصري لحارس مرماهم أحمد شوبير في مونديال 1990 إلى تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم لأحد بنود قوانين اللعبة يقضي بحظر إمساك حارس المرمى للكرة العائدة له بشكل متعمد من مدافعي فريقه.

 

   ملف وقائمة منتخب مصر

  • تأسيس الاتحاد: 1921
  • رئيس الاتحاد: هاني أبو ريدة
  • موقع الاتحاد الإلكتروني:http://www.efa.com.eg
  • المشاركات السابقة: 2
  • اللباس الرسمي: الأحمر والأبيض والأسود 
  • يحتل المنتخب المصري حالياً المركز الـ45 على لائحة الفيفا لترتيب المنتخبات العالمية

 

 

كيف تأهل؟

يشارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 بعد أن تصدر المجموعة الخامسة في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية برصيد 13 نقطة.

المدرب


يبلغ هيكتور كوبر من العمر 62 عاماً ويعد أحد أبرز المدربين الأرجنتينيين على الصعيد العالمي إذ اختير أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الإسباني عام 1999 كما اختير أفضل مدرب في أوروبا عام 2000، قاد فالنسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين عامي 2000 و2001 وفي المرتين حصل الخفافيش على المركز الثاني، أعاد للمنتخب المصري بريقه ونجح في قيادة الفريق إلى تجاوز مرحلة طويلة من الإخفاقات حيث تأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا "الغابون 2017" عقب غياب مصر عن البطولة في ثلاث نسخ متتالية، وعلى الرغم من خوضه البطولة بتشكيلة تنقصها الخبرات الدولية إلا أنه قاد الفريق باقتدار إلى نهائي البطولة قبل أن يحصل على المركز الثاني بخسارته أمام الكاميرون (2-1).
أبرز إنجازاته مع المنتخب المصري كان قيادته إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب استمر 28 عاماً. 

نجم المنتخب

محمد صلاح

نجم ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر، يعيش أياماً تاريخية بعد أن سطع بشكل مذهل في موسم 2017-2018، إذ تخطى حاجز الـ31 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز كاسراً رقم سواريز الهداف التاريخي السابق لليفربول في الدوري، يعد أحد أبرز اللاعبين على صعيد كرة القدم العالمية حالياً، قاد منتخب مصر بجدارة واقتدار إلى نهائيات كأس العالم وتوج هدافاً لمنتخب بلاده في التصفيات برصيد 5 أهداف أهمها كان الهدف الخامس الذي أحرزه من ركلة جزاء في مرمى الكونغو في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع فحسم فوز مصر بهدفين مقابل هدف فعادت مصر إلى المونديال عقب غياب استمر 28 عاماً.
أكبر لاعب 

 الحارس عصام الحضري يبلغ من العمر 45 عاماً

أصغر لاعب

رمضان صبحي يبلغ من العمر 21 عاماً

الأكثر تمثيلاً

 

الأكثر تمثيلاً من الجيل الحالي الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 هو عصام الحضري

خاض الحضري مع منتخب مصر 156 مباراة دولية حتى تاريخ كتابة هذه السطور يعد أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية وأحد أفضل حراس المرمى في تاريخ القارة الأفريقية، شارك بشكل أساسي في تتويج المنتخب المصري بلقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، انطلقت مشاركته في تصفيات كأس العالم منذ االتصفيات المؤهلة إلى مونديال فرنسا 1998 كافح وقاتل لقرابة العشرين عاماً حتى تمكن من التأهل أخيراً إلى نهائيات كأس العالم، يبلغ من العمر حالياً 45 عاماً، وفي حال مشاركته مع المنتخب المصري في المونديال سيكون أكبر لاعب شارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم على مدار تاريخها إذ سيكسر في هذه الحالة رقم الحارس الكولومبي فريد موندراغون صاحب الرقم القياسي كأكبرلاعب شارك في نهائيات كأس العالم عن عمر 43 عاماً وكان ذلك عندما نزل كحارس بديل في مباراة كولومبيا واليابان في دور المجموعات ضمن مونديال البرازيل 2014.

وبشكل عام فإن لاعب الوسط ونجم المنتخب المعتزل أحمد حسن هو اكثر لاعب مثل منتخب مصر على مدار تاريخه برصيد 184 مباراة دولية.

المباريات التحضيرية

1 - مصر 2 - 1 البرتغال

2 - مصر 0 - 1 اليونان

3 - الكويت 1 - 1 مصر

4 - كولومبيا 0 - 0 مصر 

5 - بلجيكا 3 - 0 مصر

 

المشاركات السابقة

شارك المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم مرتين الأولى كانت في مونديال إيطاليا عام 1934 ووقتها خاض المنتخب المصري مباراة وحيدة كانت أمام المجر في الدور الأول وانتهت بفوز المجر 4-2 وتأهلها إلى الدور الثاني، أما المشاركة الثانية فكانت في مونديال إيطاليا عام 1990 حيث خاض الفراعنة 3 مباراة في الدور الأول تعادل فيها مع هولندا بطلة أوروبا وقتها 1-1 ثم مع جمهورية أيرلندا 0-0 قبل أن يخسر المنتخب المصري أمام إنكلترا 0-1 ويودع المونديال من الدور الأول.

جدول مباريات الدور الأول

مصر × أوروغواي

 إكاتيريتبيرغ  15:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 

روسيا × مصر

سان بطرسبيرغ 21:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 

السعودية × مصر

 فولغوغراد 17:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 

قائمة المنتخب

حراس المرمى : عصام الحضري (التعاون السعودي) محمد الشناوي (الأهلي) شريف إكرامي (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي) عمر جابر (لوس أنجليس الأميركي) محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) سعد سمير (الأهلي) علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك). 

خط الوسط : سام مرسي (ويغان الإنكليزي) محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) عبد الله السعيد (الأهلي السعودي) محمد النني (أرسنال الإنكليزي) طارق حامد (الزمالك) محمود عبد المنعم "كهربا" (الاتحاد السعودي) محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) - مروان محسن (الأهلي)
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