كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب ايسلندا

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كيف تأهل؟
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بعد فوزه على كوسوفو بهدفين دون رد في نهاية الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، تصدر منتخب ايسلندا المجموعة التاسعة على حساب منتخبات مثل كرواتيا واوكرانيا وتركيا.
وحققت ايسلندا في التصفيات 7 انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين. وسجل الهجوم 16 هدفاً فيما تلقت شباكه 7 أهداف.
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المدرب
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هيمير هالغريمسون
في عام 2011 كان هيمير هالغريمسون (طبيب الاسنان) مساعدا مدربا للسويدي لارس لاجيرياك الذي كان حينها المدرب الاول للمنتخب الايسلندي لاجيرياك، وبعد رحيل الفني السويدي عام 2016، تسلم طبيب الاسنان مقاليد قيادة المنتخب.
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نجم المنتخب
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جيلفي سيغوردسون
يعد جيفلي سيغوردسون لاعب ايفرتون الانكليزي أفضل لاعب في المنتخب الأيسلندي.
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أكبر لاعب
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كاري أرنسون
يعد كاري أرنسون (35 عاما و241 يوما) عميد لاعبي منتخب ايسلندا حيث التحق به منذ عام 2005 وخاض معه 64 مباراة دولية وحقق 4 اهدفا.
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أصغر لاعب
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ألبرت غودمونسون
غودمونسون (20 عاما و364يوما) مهاجم ايندهوفن الهولندي، هو اصغر لاعب في تشكيلة ايسلندا، انضم للمنتخب الاول عام 2017 وشارك معه في اربع مباريات وسجل 3 اهداف.
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الأكثر تمثيلاً
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رونار كريستنسون
هو لاعب دولي سابق، شارك مع المنتخب في الفترة بين 1987-2004 وخاض معه 106 مباراة دولية وسجل 3 اهداف.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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يشارك منتخب ايسلندا للمرة الاولى في تاريخه في نهائيات كأس العالم.
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جدول مباريات الدور الأول
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الارجنتين × ايسلندا
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أوتكريتيي أرينا 16:00
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نيجيريا× ايسلندا
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نيجني نوفغورود 18:00
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ايسلندا× كرواتيا
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روستوف-نا-دونو 21:00
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قائمة المنتخب
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حراسة المرمى: هانز هالدورسون (راندرز الدنماركي) - رونار أليكس رونارسون (نوردسيالاند الدنماركي) - فرديريك شرام (روسكيلد الدنماركي)
الدفاع: كاري أرناسون (أبردين الاسكتلندي)- بيركير سايفارسون (هماربي) - راجنار سيغوردسون (روستوف الروسي) - أري سكولاسون (لوكيرن البلجيكي) - سفيرير إنغاسون (روستوف الروسي) - هوردور ماغنوسون (بريستول سيتي الإنكليزي) - هولمار إيولفسون (ليفسكي صوفيا البلغاري)
الوسط: يوهان غودموندسون (بيرنلي الإنكليزي) - بيركير بيارناسون (أستون فيلا الإنكليزي)-أرون غونارسون (كارديف سيتي الويلزي) - إيميل هالفريدسون (أودينيزي الإيطالي) - جيلفي سيغوردسون (إيفرتون الإنكليزي) - روريك جيسالسون (نورمبرغ الألماني) - أولافورسكوالسون (كارديمير التركي) - أرنور تراوستاسون (مالمو السويدي) - سامويل فريديونسون (فاليرينغا النرويجي)- ألبيرت غودموندسون (أيندهوفن الهولندي)
الهجوم: ألفريو فينبوغاسون (أوغسبورغ الألماني) - يون دادي بوفارسون (ريدينج الإنكليزي) - بيورن سيغوردارسون (روستوف الروسي)