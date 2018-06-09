كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب ايسلندا

حقق منتخب ايسلندا انجازا غير مسبوق ببلوغه نهائيات المونديال للمرة الاولى في تاريخه وهو يتطلع لوضع بصمة مشرفة مثلما فعل في مشاركته الاولى بأمم اوروبا بفرنسا عام 1998 عندما بلغ ربع النهائي.

كيف تأهل؟ بعد فوزه على كوسوفو بهدفين دون رد في نهاية الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، تصدر منتخب ايسلندا المجموعة التاسعة على حساب منتخبات مثل كرواتيا واوكرانيا وتركيا. وحققت ايسلندا في التصفيات 7 انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين. وسجل الهجوم 16 هدفاً فيما تلقت شباكه 7 أهداف.

المدرب هيمير هالغريمسون في عام 2011 كان هيمير هالغريمسون (طبيب الاسنان) مساعدا مدربا للسويدي لارس لاجيرياك الذي كان حينها المدرب الاول للمنتخب الايسلندي لاجيرياك، وبعد رحيل الفني السويدي عام 2016، تسلم طبيب الاسنان مقاليد قيادة المنتخب.

واصبح هالغريمسون (50 عاما) بطلا قوميا بنجاحه في قيادة منتخب بلاده الى ربع نهائي أمم أوروبا ونهائيات مونديال روسيا.

نجم المنتخب جيلفي سيغوردسون يعد جيفلي سيغوردسون لاعب ايفرتون الانكليزي أفضل لاعب في المنتخب الأيسلندي.

سيغوردسون (28 عاما) الذي يلعب في مركز خط الوسط ساهم بشكل بارز في بلوغ منتخب بلاده إلى كأس العالم بعد اشعاعه في التصفيات (سجل 4 أهداف وصنع اخرى).

أكبر لاعب كاري أرنسون يعد كاري أرنسون (35 عاما و241 يوما) عميد لاعبي منتخب ايسلندا حيث التحق به منذ عام 2005 وخاض معه 64 مباراة دولية وحقق 4 اهدفا.

أصغر لاعب ألبرت غودمونسون غودمونسون (20 عاما و364يوما) مهاجم ايندهوفن الهولندي، هو اصغر لاعب في تشكيلة ايسلندا، انضم للمنتخب الاول عام 2017 وشارك معه في اربع مباريات وسجل 3 اهداف.

الأكثر تمثيلاً ​ رونار كريستنسون هو لاعب دولي سابق، شارك مع المنتخب في الفترة بين 1987-2004 وخاض معه 106 مباراة دولية وسجل 3 اهداف.

لعب كريستنسون في عدة أندية خارج ايسلندا وهم أندية أور غريته السويدي ولوكيرين البلجيكي و ليلستروم النرويجي.

المباريات التحضيرية ​ ايسلندا× التشيك 1-2 ايسلندا× قطر 1-1 ايسلندا× اندونيسيا 4-1 ايسلندا× المكسيك 0-3 ايسلندا × بيرو 1-3 ايسلندا× النرويج 2-3 ايسلندا× غانا 2-2

المشاركات السابقة يشارك منتخب ايسلندا للمرة الاولى في تاريخه في نهائيات كأس العالم.

جدول مباريات الدور الأول الارجنتين × ايسلندا أوتكريتيي أرينا 16:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

نيجيريا× ايسلندا نيجني نوفغورود 18:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

ايسلندا× كرواتيا روستوف-نا-دونو 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS