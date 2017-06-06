تشارك روسيا في كأس العالم 2018 وتضع نصب أعينها هدف بلوغ الدور الثاني على أقل تقدير بعد إخفاقها المتتالي في تحقيق ذلك. وتحوم الشكوك حول قدرة المنتخب على تحقيق هذا المراد رغم سهولة مجموعته نوعاً ما نظراً لتواضع الكرة الروسية في السنوات الأخيرة وخلو تشكيلتها من أي نجم حقيقي عالمي فهل تنجح روسيا في الذهاب بعيداً؟

كيف تأهل؟ تشارك روسيا في كأس العالم 2018 بصفتها الدولة المنظمة وهي لم تخض التصفيات التأهيلية.

المدرب ستانيسلاف تشيرشيسوف حارس مرمى الاتحاد السوفياتي ومنتخب روسيا سابقاً، لعب 48 مباراة دولية وكان في عداد المنتخب الذي شارك في بطولة العالم في نسختي 1994 و2002. تولى إدارة المنتخب عام 2016 خلفا لسلوتسكي وقاد روسيا في كأس القارات 2016 دون تحقيق أي نجاح.

نجم المنتخب ايغور اكينفييف هو أقدم لاعبي المنتخب بالرغم أنه ليس أكبرهم، خاض ما يزيد على مئة مباراة دولية دون تحقيق انجازات تذكر خصوصا في البطولات الرسمية العالمية أو القارية. توج بالدوري الروسي مع سسكا ست مرات كما فاز بمسابقة كأس الاتحاد الاوروبي عام 2005. بدأ مسيرته الدولية عام 2004.

أكبر لاعب -

أصغر لاعب -

الأكثر تمثيلاً ايغور اكينفييف خاض 104 مباراة دولية حتى كتابة هذه السطور وهو الرابع على اللائحة في بلاده التي يتصدرها المعتزل دوليا ايغناشيتش بـ120 مباراة دولية.

المباريات التحضيرية روسيا 0-1 الارجنتين روسيا 3-3 إسبانيا روسيا 0-3 البرزيل روسيا 1-3 فرنسا

المشاركات السابقة شاركت روسيا في المونديال 10 مرات من ضمنها مشاركات الاتحاد السوفياتي، وقد بدأتها عام 1958 أما آخر ظهور فيعود لعام 2014 في البرازيل. حققت أفضل نتيجة عام 1966 في إنكلترا حين حلت رابعة، ولم تتخطً الدور الأول تحت اسم روسيا في ثلاث مشاركات.

جدول مباريات الدور الأول روسيا × السعودية لوجنيكي 18:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

روسيا × مصر سان بطرسبرغ 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

روسيا × أوروجواي سامارا 17:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS