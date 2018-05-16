كأس العالم روسيا 2018: لندن تحذر المشجعين من رفع العلم الإنكليزي

ويقود مارك روبرتس من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية فريقاً من زملائه الشرطيين سيتواجدون في روسيا للعمل مع نظرائهم الروس لتوفير الحماية لما يقارب 10 آلاف مشجع إنكليزي يتوقع انتقالهم إلى روسيا لمتابعة المونديال الذي يقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وقال روبرتس، المسؤول عن كرة القدم في الشرطة الإنكليزية، لصحيفة "ذا تايمز" المحلية "أعتقد أن الناس في حاجة إلى توخي الحذر في ما يتعلق بالأعلام. قد يصل (التلويح بالعلم) إلى مصاف اعتباره تصرفاً إمبريالياً... يمكن أن يسبب العداء".

وواصل "نحن حقاً نحث على توخي الحذر بشأن نصب الأعلام والتلويح بها في الأماكن العامة"، مطالباً مشجعي المنتخب باحترام البلد المضيف وعدم استفزاره بتصرفات لا يقبلها الإنكليز من جمهور زائر على أرضهم".

وبعد أعمال الشغب بين المشجعين الروس والإنكليز في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال كأس أوروبا 2016، نشرت صوراً لعشرات الأعلام الإنكليزية "الأسيرة" بيد الروس.

وطلب روبرتس من المشجعين توخي الحذر خصوصاً في فولغوغراد (ستالينغراد سابقاً) التي تستضيف المباراة الأولى لإنكلترا ضد تونس في 18 حزيران/يونيو، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وبنما.

