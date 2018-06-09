فرنسا تودّع جماهيرها بتعادل يثير الشكوك

وتفادى منتخب "الديوك" المرشح بقوة للمنافسة على اللقب، الهزيمة بعد أن تخلف أواخر الشوط الأول بهدف لجوليان غرين (44).

وفي الشوط الثاني، ضغط رجل المدرب ديدييه ديشان لقلب النتيجة لمصلحتهم، لكنهم لم ينجحوا إلا في تسجيل هدف التعادل عن طريق كيليان مبابي الذي تابع بيمناه في المرمى الأميركي كرة عرضية وصلته من بنجامان بافار (78).

وتلعب فرنسا في المونديال ضمن المجموعة الثالثة التي تضم البيرو والدنمارك وأستراليا.

واستهلت فرنسا المرحلة الأخيرة من استعداداتها بالفوز على جمهورية أيرلندا 2-صفر، ثم هزمت إيطاليا 3-1.