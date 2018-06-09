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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

فرنسا تودّع جماهيرها بتعادل يثير الشكوك

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أنهى المنتخب الفرنسي استعداداته لمونديال 2018 في روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو بالتعادل مع نظيره الأميركي 1-1 السبت في ليون.

Reuters

 

وتفادى  منتخب "الديوك" المرشح بقوة للمنافسة على اللقب، الهزيمة بعد أن تخلف أواخر الشوط الأول بهدف لجوليان غرين (44).

وفي الشوط الثاني، ضغط رجل المدرب ديدييه ديشان لقلب النتيجة لمصلحتهم، لكنهم لم ينجحوا إلا في تسجيل هدف التعادل عن طريق كيليان مبابي الذي تابع بيمناه في المرمى الأميركي كرة عرضية وصلته من بنجامان بافار (78).

وتلعب فرنسا في المونديال ضمن المجموعة الثالثة التي تضم البيرو والدنمارك وأستراليا.

واستهلت فرنسا المرحلة الأخيرة من استعداداتها بالفوز على جمهورية أيرلندا 2-صفر، ثم هزمت إيطاليا 3-1.

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