صلاح يشارك في أول تدريب جماعي مع منتخب مصر

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن صلاح نزل الى أرض ملعب "أحمد أرينا" في غروزني التي يتخذها المنتخب مقراً له خلال المونديال الروسي، وقام بتمارين الجري وركل الكرة مثله مثل باقي اللاعبين، وذلك بعدما خاض في اليومين الماضيين تمارين منفردة.

وتشكل مشاركة صلاح (25 عاماً) في التمارين الجماعية، دفعة إيجابية للفراعنة وعشرات الملايين من مشجعي المنتخب المصري الذين يعلقون آمالاً كبيرة على قدرة نجم نادي ليفربول الإنكليزي، بالالتحاق بالمنتخب لدى خوضه مباراته الأولى ضد الأوروغواي في المجموعة الأولى الجمعة.

إلا أن مدير المنتخب إيهاب لهيطة أكد الأربعاء أن عودة صلاح إلى التمارين الجماعية لن تعني بالضرورة مشاركته في مباراة الجمعة.



وقال في تصريحات لصحافيين بينهم مراسل فرانس برس "هناك نسبة تحسن جيدة لكن لا قرار قاطع بالمشاركة إذ نتابع حالته يومياً".

وكان طبيب المنتخب محمد أبو العلا قد أكد الثلاثاء عقب تمرن صلاح بشكل منفرد لليوم الثاني توالياً "سننتظر حتى الدقيقة الاخيرة لاتخاذ قرار المشاركة"، علما ان المنتخب سيتوجه في وقت لاحق الأربعاء الى ايكاتيرنبورغ حيث يخوض مباراته الأولى ضد الأوروغواي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية (يلتقي المنتخبان في المباراة الافتتاحية للمونديال مساء الخميس).

ويتعافى صلاح (25 عاماً)، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم، من إصابة قوية بكتفه الأيسر عبارة عن التواء في المفصل الأخرمي الترقوي، تعرض لها خلال خوضه مع ليفربول نهائي دوري أبطال اوروبا ضد المتوج ريال مدريد الاسباني في 26 أيار/مايو، بعد احتكاك مع قلب دفاع ريال سيرخيو راموس.

وغاب صلاح الأحد عن التمرين الأول للمنتخب قبل ان يخوض الاثنين والثلاثاء تمارين منفردة بمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب ومعالج ناديه روبن بونس.



