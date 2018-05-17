دعم خاص من رئيس البيرو لإلغاء قرار إيقاف غيريرو

وكان المنتخب البيروفي تلقى ضربة قوية الإثنين بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" زيادة فترة إيقاف المهاجم غيريرو من 6 إلى 14 شهراً بسبب تعاطي المنشطات، ما سيحرمه من المشاركة مع بلاده في نهائيات كأس العالم بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وأعلن رئيس البلاد الأربعاء أنه بمقدور غيريرو تقديم استئناف لدى المحكمة الفدرالية السويسرية لإلغاء الإيقاف.

وقال فيسكارا في مؤتمر صحفي إنّ اللاعب ومحاميه "سيستأنفون لدى المحكمة الفدرالية السويسرية مشيرين إلى أنّ قرار كاس لم يحترم ضمانات المحاكمة العادلة ومطالبين بإلغائه".

وأضاف أنّ السفارة البيروفية في سويسرا "ستدعم كل مبادرات الدفاع عن غيريرو أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية لإلغاء الإيقاف".

وقررت "كاس" رفع مدة الإيقاف إلى 14 شهراً في أعقاب الاستئناف المقدم من قبل اللاعب المطالب والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" التي لم تكن راضية عن القرار الصادر في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي عن الاتحاد الدولي "فيفا" بتقليص مدة عقوبة غيريرو من عام إلى ستة أشهر تنتهي في 3 أيار/مايو الحالي.

وبرّرت المحكمة قرارها بالقول أنّ مهاجم فلامنغو البرازيلي "لم يحاول تحسين أدائه عن طريق تناول المادة المحظورة"، لكنها اعتبرت أنّ اللاعب البالغ 34 عاماً لا يزال مذنباً "بالخطأ أو الإهمال".

وعبّر غيريرو عن صدمته إزاء القرار "أنا ضحية الظلم. لم أتوقع ذلك، أنا حزين لعدم قدرتي على اللعب. لقد أخذوا حلمي بعيداً عني".

وخضع غيريرو، قائد وأهم ركائز المنتخب البيروفي، لفحص منشطات عقب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين (صفر-صفر) في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وجاءت نتيجته إيجابية بوجود آثار كوكايين، المادة المدرجة في قائمة المحظورات التي نشرتها في 2017 الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

واوقف الاتحاد البيروفي غيريرو شهراً في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن مباراتي ملحق أميركا الجنوبية-أوقيانيا ضد نيوزيلندا والذي ضمن عبره منتخب بلاده بطاقته إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1982.

وعلى رغم القرار الصادر عن "فيفا" بتقليص العقوبة وفتح الباب أمامه للمشاركة في المونديال، قرّر المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين وكورنثيانز البرازيلي الاحتكام أواخر كانون الثاني/يناير الماضي إلى "كاس" سعياً لإلغاء العقوبة بالكامل، فقوبل باستئناف من قبل "وادا" في شباط/فبراير الماضي طالبت فيه بعقوبة لمدة عام واحد على الأقل.

يذكر أنّ البيرو التي ضمت في تشكيلتها المعلنة الأحد اسم غيريرو بين الـ25 لاعباً، تلعب في النهائيات في المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك (ستلاقيها في 16 حزيران/يونيو) وفرنسا (21) وأستراليا (26).