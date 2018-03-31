إعداد: زاهر الحلو

تنطلق كأس العالم روسيا 2018 في 14 يونيو وتختتم في 15 يوليو

حملت نتائج قرعة كأس العالم روسيا 2018 مشاعر وتحاليل متضاربة لاسيما لناحية المنتخبات العربية، فيما يلي مرور على جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018 مع نظرة سريعة على واقع القرعة التي إلى جانب المجموعات المعلنة، فإن توزيع جدول المباريات له تأثيره على مسار كل فريق وطني.

تنطلق مباريات كأس العالم روسيا 2018 في 14 يونيو على استاد لوجنيكي في موسكو وتختتم في 15 يوليو على نفس الاستاد حيث تجري المباراة النهائية.

و لا بد في المستهل من الإشارة إلى أن وقوع منتخبي مصر والسعودية سوية إلى جانب البلد المنظم روسيا له وجهان، السلبي والإيجابي، فيما لا خلاف على أن التحديّات ستكون أكبر لمنتخبي المغرب وتونس.

يملك كل من منتخبي مصر والسعودية نظرياً فرصة إطالة مكوثهما في روسيا لأبعد من الدور الأول لكن صراعهما المنطقي سيكون مع روسيا على بطاقة واحدة من البطاقتين.

لكن هذا التفاؤل الصادر عن الشعور بأن روسيا أضعف منتخبات الصف الأول في كأس العالم 2018، يشوبه الحذر خاصة أن البلد المنظم لن يرضى أن يكون لقمة سائغة رغم أنه في التصنيف الأخير بين المنتخبات المشاركة.

البداية بلا شك ستكون صعبة للسعودية حيث شاء القدر أن تخوض الافتتاح أمام روسيا على استاد لوجنيكي في 14 يونيو، ولن تكون سهلة أيضاً لمصر بمواجهة اوروجواي سواريز وكافاني في 15 يونيو.

أما في الجولة الثانية فتلعب روسيا مع مصر في 19 وأوروجواي مع السعودية في 20، وفي الجولة الأخيرة يتلاقى منتخبا مصر والسعودية من جهة واورجواي مع روسيا من جهة أخرى.

أما منتخب المغرب فأوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال وإسبانيا وإيران حيث لن يحسد أسود الاطلس على مواجهة بطل أوروبا ولا بطل العالم 2010، دون إغفال أن لاعبي المغرب متمرسون في أوروبا وهذا عامل إيجابي يؤخذ في الاعتبار.

المغرب يستهل مشواره بأسهل الممكن مع إيران في 15 يونيو، ثم تواجه البرتغال في الـ20 منه وأخيراً إسبانيا في 25 الشهر ذاته. وهو السيناريو الأفضل نظرياً لمسار تصاعدي من حيث قوة المنافس.

أما نسور قرطاج فكانت القرعة قاسية عليهم أيضاً في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإنجلترا وباناما حيث يعول على خطف مباراة الفريق الكاريبي وتحقيق نتيجة مفاجئة أمام أي من البلدين الأوروبيين.

بخلاف المغرب فظروف القرعة ظلمت تونس في مسار مبارياتها حيث تخوض من البداية صداماً نارياً مع إنجلترا في 18 يونيو ومن ثم مع بلجيكا في 23 يونيو وأخيراً بمواجهة باناما في 28 الشهر ذاته.

وهذا المسار ليس الأفضل للنسور، لكن إن نجحوا في تحقيق مفاجأة في أي من اللقاءين الاوليين لن يكون الدور الثاني بعيداً عنهم أبداً.

فيما يلي جدول تفصيلي بنتيجة قرعة كأس العالم روسيا 2018 وجدول المباريات في دور المجموعات ومواعيد إجرائها.

*المباريات بتوقيت مكّة المكرّمة