جدول مباريات مصر في كأس العالم روسيا 2018
جدول مباريات كأس العالم روسيا 2018 ومواعيد البث المباشر
إعداد: زاهر الحلو
تنطلق كأس العالم روسيا 2018 في 14 يونيو وتختتم في 15 يوليو
حملت نتائج قرعة كأس العالم روسيا 2018 مشاعر وتحاليل متضاربة لاسيما لناحية المنتخبات العربية، فيما يلي مرور على جدول مباريات دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018 مع نظرة سريعة على واقع القرعة التي إلى جانب المجموعات المعلنة، فإن توزيع جدول المباريات له تأثيره على مسار كل فريق وطني.
تنطلق مباريات كأس العالم روسيا 2018 في 14 يونيو على استاد لوجنيكي في موسكو وتختتم في 15 يوليو على نفس الاستاد حيث تجري المباراة النهائية.
جدول مباريات مجموعة المغرب في كأس العالم 2018
و لا بد في المستهل من الإشارة إلى أن وقوع منتخبي مصر والسعودية سوية إلى جانب البلد المنظم روسيا له وجهان، السلبي والإيجابي، فيما لا خلاف على أن التحديّات ستكون أكبر لمنتخبي المغرب وتونس.
جدول ومواعيد مباريات مصر والسعودية - حظوظ جيدة للعبور
يملك كل من منتخبي مصر والسعودية نظرياً فرصة إطالة مكوثهما في روسيا لأبعد من الدور الأول لكن صراعهما المنطقي سيكون مع روسيا على بطاقة واحدة من البطاقتين.
جدول ومواعيد مباريات مجموعة تونس في كأس العالم روسيا 2018
لكن هذا التفاؤل الصادر عن الشعور بأن روسيا أضعف منتخبات الصف الأول في كأس العالم 2018، يشوبه الحذر خاصة أن البلد المنظم لن يرضى أن يكون لقمة سائغة رغم أنه في التصنيف الأخير بين المنتخبات المشاركة.
البداية بلا شك ستكون صعبة للسعودية حيث شاء القدر أن تخوض الافتتاح أمام روسيا على استاد لوجنيكي في 14 يونيو، ولن تكون سهلة أيضاً لمصر بمواجهة اوروجواي سواريز وكافاني في 15 يونيو.
أما في الجولة الثانية فتلعب روسيا مع مصر في 19 وأوروجواي مع السعودية في 20، وفي الجولة الأخيرة يتلاقى منتخبا مصر والسعودية من جهة واورجواي مع روسيا من جهة أخرى.
جدول مباريات مجموعة المغرب - مسار تصاعدي
أما منتخب المغرب فأوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال وإسبانيا وإيران حيث لن يحسد أسود الاطلس على مواجهة بطل أوروبا ولا بطل العالم 2010، دون إغفال أن لاعبي المغرب متمرسون في أوروبا وهذا عامل إيجابي يؤخذ في الاعتبار.
المغرب يستهل مشواره بأسهل الممكن مع إيران في 15 يونيو، ثم تواجه البرتغال في الـ20 منه وأخيراً إسبانيا في 25 الشهر ذاته. وهو السيناريو الأفضل نظرياً لمسار تصاعدي من حيث قوة المنافس.
جدول مباريات مجموعة تونس - مسار وعر
أما نسور قرطاج فكانت القرعة قاسية عليهم أيضاً في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإنجلترا وباناما حيث يعول على خطف مباراة الفريق الكاريبي وتحقيق نتيجة مفاجئة أمام أي من البلدين الأوروبيين.
بخلاف المغرب فظروف القرعة ظلمت تونس في مسار مبارياتها حيث تخوض من البداية صداماً نارياً مع إنجلترا في 18 يونيو ومن ثم مع بلجيكا في 23 يونيو وأخيراً بمواجهة باناما في 28 الشهر ذاته.
وهذا المسار ليس الأفضل للنسور، لكن إن نجحوا في تحقيق مفاجأة في أي من اللقاءين الاوليين لن يكون الدور الثاني بعيداً عنهم أبداً.
فيما يلي جدول تفصيلي بنتيجة قرعة كأس العالم روسيا 2018 وجدول المباريات في دور المجموعات ومواعيد إجرائها.
*المباريات بتوقيت مكّة المكرّمة
|
جدول ومواعيد مباريات دور المجموعات "الأول" في كأس العالم روسيا 2018
|
المجموعة الأولى
|
المباراة
|
التاريخ
|
التوقيت
|
روسيا × السعودية
|
14 يونيو
|
18:00
|
مصر × أوروجواي
|
15 يونيو
|
15:00
|
روسيا × مصر
|
19 يونيو
|
21:00
|
أوروجواي × السعودية
|
20 يونيو
|
18:00
|
أوروجواي × روسيا
|
25 يونيو
|
17:00
|
السعودية × مصر
|
25 يونيو
|
17:00
|
المجموعة الثانية
|
المغرب × إيران
|
15 يونيو
|
18:00
|
البرتغال × إسبانيا
|
15 يونيو
|
21:00
|
البرتغال × المغرب
|
20 يونيو
|
15:00
|
إيران × إسبانيا
|
20 يونيو
|
21:00
|
إيران × البرتغال
|
25 يونيو
|
21:00
|
إسبانيا × المغرب
|
25 يونيو
|
21:00
|
المجموعة الثالثة
|
فرنسا × أستراليا
|
16 يونيو
|
13:00
|
بيرو × الدنمرك
|
16 يونيو
|
19:00
|
فرنسا × بيرو
|
21 يونيو
|
18:00
|
الدنمرك × أستراليا
|
21 يونيو
|
15:00
|
الدنمرك × فرنسا
|
26 يونيو
|
17:00
|
أستراليا × بيرو
|
26 يونيو
|
17:00
|
المجموعة الرابعة
|
الأرجنتين × ايسلندا
|
16 يونيو
|
16:00
|
كرواتيا × نيجيريا
|
16 يونيو
|
22:00
|
الأرجنتين × كرواتيا
|
21 يونيو
|
21:00
|
نيجيريا × ايسلندا
|
22 يونيو
|
18:00
|
نيجيريا × الأرجنتين
|
26 يونيو
|
21:00
|
ايسلندا × كرواتيا
|
26 يونيو
|
21:00
|
المجموعة الخامسة
|
كوستاريكا × صربيا
|
17 يونيو
|
15:00
|
البرازيل × سويسرا
|
17 يونيو
|
21:00
|
البرازيل × كوستاريكا
|
22 يونيو
|
15:00
|
صربيا×سويسرا
|
22 يونيو
|
21:00
|
صربيا×البرازيل
|
27 يونيو
|
21:00
|
سويسرا×كوستاريكا
|
27 يونيو
|
21:00
|
المجموعة السادسة
|
ألمانيا × المكسيك
|
17 يونيو
|
18:00
|
السويد × كوريا الجنوبية
|
18 يونيو
|
15:00
|
ألمانيا × السويد
|
23 يونيو
|
21:00
|
كوريا الجنوبية × المكسيك
|
23 يونيو
|
18:00
|
كوريا الجنوبية × ألمانيا
|
27 يونيو
|
17:00
|
المكسيك × السويد
|
27 يونيو
|
15:00
|
المجموعة السابعة
|
بلجيكا × باناما
|
18 يونيو
|
18:00
|
تونس × إنجلترا
|
18 يونيو
|
21:00
|
بلجيكا × تونس
|
23 يونيو
|
15:00
|
إنجلترا × باناما
|
24 يونيو
|
15:00
|
إنجلترا × بلجيكا
|
28 يونيو
|
21:00
|
باناما× تونس
|
28 يونيو
|
20:00
|
المجموعة الثامنة
|
بولندا × السنغال
|
19 يونيو
|
18:00
|
كولومبيا × اليابان
|
19 يونيو
|
15:00
|
اليابان × السنغال
|
24 يونيو
|
18:00
|
بولندا × كولومبيا
|
24 يونيو
|
21:00
|
اليابان × بولندا
|
28 يونيو
|
17:00
|
السنغال × كولومبيا
|
28 يونيو
|
17:00