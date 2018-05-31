كأس العالم روسيا 2018 باتت على الأبواب، لكن قبل انطلاق البطولة، لماذا لا تتوقع الفائز بالكأس وذلك باستخدام تطبيق التوقع الخاص بنا، كل ما عليك القيام به هو توقع مباريات كل مجموعة، ومن ثم الانتقال إلى الأدوار الإقصائية وتوقع نتائج مبارياتها.

وبمجرد الانتهاء من التوقع، في أي مرحلة من البطولة، يمكنك حفظ ما أنجزته بالضغط على "احفظ".

يذكر أنه في حال اتمام عملية التوقّع بشكل نهائي لا يمكن تغيير النتائج مرة أخرى.

وفي الختام شارك توقعاتك على صفحتك الخاصة في Facebook وTwitter حتى الرابع عشر من حزيران/يونيو القادم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم.

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