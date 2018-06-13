انسحاب رييس من تشكيلة المكسيك بسبب الإصابة

وكتب الاتحاد المكسيكي في بيان نشره في وقت متأخر الثلاثاء: "دييغو رييس لم يتمكن من التعافي بطريقة مرضية ويتعين عليه بالتالي الانسحاب من تشكيلة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018".

ولم يوضح الاتحاد المكسيكي طبيعة الإصابة التي يعاني منها لاعب بورتو البرتغالي البالغ 25 عاماً، بيد أن وسائل الإعلام المكسيكية أشارت إلى إصابة بتمزق في فخذه الايمن.

وتابع الاتحاد أن لاعب وسط باتشوكا إريك غوتييريز (22 عاما) سيحل محل رييس.

وتستهل المكسيك مشوارها في المونديال الأحد بمواجهة ألمانيا في المجموعة السادسة التي تضم سويسرا وكوريا الجنوبية.

