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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

انسحاب رييس من تشكيلة المكسيك بسبب الإصابة

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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن مدافعه دييغو رييس انسحب من التشكيلة الرسمية بسبب الإصابة، وذلك قبل 4 أيام من المباراة الأولى للمنتخب الوطني في مونديال روسيا أمام ألمانيا حاملة اللقب.

Reuters

 

وكتب الاتحاد المكسيكي في بيان نشره في وقت متأخر الثلاثاء: "دييغو رييس لم يتمكن من التعافي بطريقة مرضية ويتعين عليه بالتالي الانسحاب من تشكيلة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018".

ولم يوضح الاتحاد المكسيكي طبيعة الإصابة التي يعاني منها لاعب بورتو البرتغالي البالغ 25 عاماً، بيد أن وسائل الإعلام المكسيكية أشارت إلى إصابة بتمزق في فخذه الايمن.

وتابع الاتحاد أن لاعب وسط باتشوكا إريك غوتييريز (22 عاما) سيحل محل رييس.

وتستهل المكسيك مشوارها في المونديال الأحد بمواجهة ألمانيا في المجموعة السادسة التي تضم سويسرا وكوريا الجنوبية.
 

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