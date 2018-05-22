الفيفا يؤكد عدم وجود حالات منشطات بين لاعبي المنتخب الروسي

وكان الاتحاد الدولي قد فتح بشأن "احتمال حصول خروق" لقوانين مكافحة المنشطات من قبل لاعبين "حامت حولهم الشبهات"، وتحديدا المرشحين للمشاركة في مونديال 2018 (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو)، وذلك في أعقاب تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي كشف وجود برنامج ممنهج للتنشط برعاية الدولة في روسيا استمر لأعوام.

وأكد الفيفا ان هذه التحقيقات "انتهت" الثلاثاء، وبات الاتحاد في موقع "يتيح له تأكيد عدم وجود أي عنصر يتيح اثبات وجود خرق" لقوانين المنشطات، مشيرا الى انه قام برفع تقرير بذلك الى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "التي صادقت على قرار الفيفا بإنهاء هذه التحقيقات".

وهزت الرياضة الروسية والعالمية في الأعوام الاخيرة فضيحة منشطات ادت الى ايقاف عدد من رياضييها وحرمان عدد كبير منهم من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو صيف 2016، وفرض مشاركة آخرين فيها تحت علم محايد، وهو ما تكرر ايضا في الاولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في شباط/فبراير الماضي.

ونفت روسيا دائما وجود نظام منشطات برعاية الدولة، مؤكدة في الوقت نفسه انها ستعمل على التشدد في تطبيق قواعد مكافحة المنشطات.

