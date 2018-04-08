وقال المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد التونسي قيس رقاز لوكالة فرانس برس "إن الاصابة قوية لكن علينا انتظار فحوص إضافية للركبة".

واعتبرت وسائل إعلام تونسية أن غياب المساكني هو "نبأ سيء" للمنتخب.

ويعد المساكني من أبرز الأسماء في تشكيلة المدرب التونسي نبيل معلول، وكان من ضمن 28 لاعباً استدعاهم للمباراتين الوديتين التحضيريتين في نهاية آذار/مارس ضد ايران (1-صفر) وكوستاريكا (3-2). إلا أن المساكني غاب بسبب تعرضه قبل موعد المباراتين، بتقلص عضلي في مباراة لناديه خلال الدوري القطري، تطلبت منه الراحة لأكثر من 10 أيام.