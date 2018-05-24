الإصابة تبعد لي كيون-هو عن تشكيلة كوريا الجنوبية

وقال المتحدث باسم الاتحاد الكوري الجنوبي: "لي كيون-هو لن يشارك في كأس العالم. لقد أصيب بقطع في رباط ركبته اليمنى السبت الماضي خلال مباراة في الدوري".

وأصيب اللاعب البالغ 33 عاماً في مباراة فريقه غانغوون ضد جيونغنام، وكان الأطباء يأملون بتعافيه في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم، لكن الفحوص التي أجريت له لاحقا أظهرت بأن الإصابة قوية وستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

وانضم لي كيون-هو إلى مجموعة من المصابين في مقدمهم المدافع كيم مين-جا وصانع الألعاب ييوم كي-هون ولاعب الوسط كوون تشانغ-هون.

وقال المدرب شين تاي-يونغ في تصريحات صحافية "لي كيون-هو استعد جيداً لكأس العالم لأنه كان يعتقد بأنها الأخيرة له. انها خيبة كبيرة لنا. كنت آمل بأن يكون قائداً عظيماً للمنتخب كونه أكبر لاعب في صفوفه".

وتلعب كوريا الجنوبية في الدور الأول من مونديال 2018 ضمن المجموعة السادسة القوية إلى جانب ألمانيا حاملة اللقب والسويد والمكسيك.