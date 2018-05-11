الإصابة تبعد البرازيلي ألفيش عن كأس العالم روسيا FIFA 2018

وأكد الاتحاد البرازيلي النبأ الذي تداولته وسائل الإعلام البرازيلية منذ ساعات ليغيب المدافع الأيمن للفريق الباريسي عن تشكيلة البرازيل في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو.

وأصيب ألفيش الثلاثاء الماضي في المباراة النهائية لكأس فرنسا (فاز سان جيرمان 2-صفر على ليزيربييه من الدرجة الثالثة)، وأكد نادي العاصمة الأربعاء أن الفحوص التي خضع لها البرازيلي في ركبته اليمنى أظهرت وجود "تمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية (للرباط)"، مشيرا إلى أن "حالته تحتاج إلى علاج لثلاثة أسابيع على أقل تقدير قبل إعادة تقييمها وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جراحي".

Exames constataram a impossibilidade da convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo. Que o atleta tenha pronta recuperação e possa colocar sua técnica, raça e liderança à serviço da Amarelinha o mais breve possível. #ForçaDani pic.twitter.com/sBRnpGBYYC — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 11, 2018



