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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

الإصابة تبعد البرازيلي ألفيش عن كأس العالم روسيا FIFA 2018

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة غياب نجم باريس سان جيرمان و"السيليساو" عن نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا.

Reuters

 

وأكد الاتحاد البرازيلي النبأ الذي تداولته وسائل الإعلام البرازيلية منذ ساعات ليغيب المدافع الأيمن للفريق الباريسي عن تشكيلة البرازيل في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو.

وأصيب ألفيش الثلاثاء الماضي في المباراة النهائية لكأس فرنسا (فاز سان جيرمان 2-صفر على ليزيربييه من الدرجة الثالثة)، وأكد نادي العاصمة الأربعاء أن الفحوص التي خضع لها البرازيلي في ركبته اليمنى أظهرت وجود "تمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية (للرباط)"، مشيرا إلى أن "حالته تحتاج إلى علاج لثلاثة أسابيع على أقل تقدير قبل إعادة تقييمها وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جراحي".


باريس سان جيرمان منتخب البرازيل داني ألفيش
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