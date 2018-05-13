ألفيش يثق بقدرة البرازيل على إحراز اللقب ويأمل المشاركة في مونديال قطر

أعرب الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي داني ألفيش عن ثقته بقدرة منتخب بلاده على إحراز لقبه السادس عالمياً عندما يخوض غمار نهائيات كأس العالم في كرة القدم في روسيا بدءاً من الشهر المقبل، والتي سيغيب عنها بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب البالغ 35 عاماً لإصابة في الركبة اليمنى خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا الثلاثاء (فاز سان جيرمان على ليزيربييه من الدرجة الثالثة بنتيجة 2-صفر)، وأكد الاتحاد البرازيلي الجمعة أنّه سيغيب عن المونديال الذي يقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وقال ألفيش: "لدينا الموهبة والنجوم، والأهم لدينا قائد أوركسترا، (المدرب) تيتي نجح في خلق أجواء رائعة وأظهر للاعبين أنّه لا يمكننا أن نلعب بأسلوب فردي".

أضاف: "ألعب منذ 12 عاماً في المنتخب البرازيلي والمنتخب الحالي يقدم أقوى تماسك من ناحية التنظيم والبنية والأفكار"، مشدداً على أنّ "هذا المنتخب قادر على الفوز بالكأس".

وأكد ألفيش أنه فهم منذ تعرضه للإصابة، أنه سيغيب عن المونديال.

وقال: "عندما شعرت بالألم في الركبة، خرجت روحي من جسدي، لقد عرفت، في تلك اللحظة عندما سقطت على العشب، أني لن أكون على متن الطائرة المتجهة إلى كأس العالم".

وتابع: "من يعلم، ربما مع اقتراب موعد مونديال 2022، سأكون لا أزال في موقع يتيح لي المنافسة لنيل مكان في المنتخب، سيكون جسدي قد بلغ سن الـ 39 عاماً ولكن ذهني بالكاد وصل الى الـ 17!".

ويعتبر ألفيش، الذي حمل شارة القائد في المنتخب مرات عدة، من الركائز الأساسية في "السيليساو"، ودافع عن ألوانه في أكثر من 100 مباراة.

