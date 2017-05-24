كأس العالم للشباب: تأهل زامبيا وأوروغواي

على أرض "جيجو ستاديوم"، تقدّمت إيران بأسبقية مريحة عبر هدفين لرضا شيكاري (7 و49)، قبل أن ينتفض السفير الأفريقي في الشوط الثاني ويدوّن رباعية كاملة تداول عليها جونيور ساكالا (54) وإينوك مويبو (59) وإيمانويل باندا (65) وباتسون داكا (70).

وبلغ المنتخب الزامبي نقطته السادسة في المجموعة الثالثة من فوزين حتى الآن وتبقت له مباراة أخيرة ضد كوستاريكا ستكون حاسمة في ضمان ريادة المجموعة، التي تحتل وصافتها حالياً إيران بـ3 نقاط وتحتل البرتغال وكوستاريكا، المتعادلتان في هذه الجولة (1-1)، المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.

لحساب المجموعة الرابعة، نجحت أوروغواي في حصد الفوز الثاني بفضل هدفين نظيفين في المرمى الياباني سجّلهما نيكولاس شياباكاسي (38) وماتياس أوليفيرا (90+1).

وحذت أوروغواي حذو نظيرتها زامبيا حيث ضمنت التأهل وتصدرت مجموعتها في انتظار تأمين ريادتها لها في المباراة الختامية من الدور الأول ضد جنوب أفريقيا التي خرجت من المسابقة بعد هزيمتها اليوم أمام إيطاليا الوصيفة مناصفة مع اليابان بـ3 نقاط وبنتيجة (0-2).