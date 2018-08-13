العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس السوبر الإسباني

برشلونة يتوّج بلقب السوبر الإسباني في الوقت القاتل

من قبل

توّج برشلونة بلقب السوبر الإسباني بعدما سجّل هدف الفوز على إشبيلية قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة وتألق تير شتيغن في التصدي لركلة جزاء بالوقت القاتل في اللقاء الذي جرى في المغرب.

Reuters

واستعاد برشلونة لقب السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على إشبيلية 2-1 الأحد في طنجة، إذ فقده الموسم الماضي بالخسارة من منافسه ريال مدريد ذهاباً وإياباً.

ووجد برشلونة الذي لعب بتشكيلة شبه أساسية، نفسه متأخراً بعد تسع دقائق من البداية عقب هدف سارابيا.

واحتفل جيرار بيكيه بقرار اعتزاله اللعب الدولي والتركيز مع برشلونة (أعلنه السبت) بأفضل طريقة عندما أدرك لبطل الدوري الإسباني التعادل قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفرض الفرنسي عثمان ديمبيلي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدف الحسم من تسديدة قوية (78) قبل أن يخطف الألماني تير شتيغن منه الأضواء بتصديه لركلة جزاء نفذها البديل الفرنسي بن يدر في الوقت بدل الضائع (90+1).

ويملك برشلونة الرقم القياسي بعدد ألقاب السوبر الإسباني (13) أمام ريال مدريد (10).

مارك أندريه تير شتيغن كأس السوبر الإسباني برشلونة عثمان ديمبيلي
السابق فالفيردي: إشبيلية فريق قوي وال
اقرأ
فالفيردي: إشبيلية فريق قوي والمواجهة ستكون قوية
التالي