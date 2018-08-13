برشلونة يتوّج بلقب السوبر الإسباني في الوقت القاتل

واستعاد برشلونة لقب السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على إشبيلية 2-1 الأحد في طنجة، إذ فقده الموسم الماضي بالخسارة من منافسه ريال مدريد ذهاباً وإياباً.

ووجد برشلونة الذي لعب بتشكيلة شبه أساسية، نفسه متأخراً بعد تسع دقائق من البداية عقب هدف سارابيا.

واحتفل جيرار بيكيه بقرار اعتزاله اللعب الدولي والتركيز مع برشلونة (أعلنه السبت) بأفضل طريقة عندما أدرك لبطل الدوري الإسباني التعادل قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفرض الفرنسي عثمان ديمبيلي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدف الحسم من تسديدة قوية (78) قبل أن يخطف الألماني تير شتيغن منه الأضواء بتصديه لركلة جزاء نفذها البديل الفرنسي بن يدر في الوقت بدل الضائع (90+1).

ويملك برشلونة الرقم القياسي بعدد ألقاب السوبر الإسباني (13) أمام ريال مدريد (10).