متابعة: مازن الريس

وضع أتلتيكو مدريد الإسباني حدّاً لسيطرة جاره وغريمه ريال مدريد على مسابقة السوبر الأوروبي بعدما غلبه 4-2 بعد التمديد، إذ انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.

ويتضح من ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أنّ بطل دوري أبطال أوروبا بحاجة إلى تدعيم صفوفه في الخطوط الثلاثة وإيجاد حلّ لمسألة الكرواتي مودريتش الذي لم يقدم ما هو مأمول منه في ظل ارتباطه بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وافتتح دييغو كوستا التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد مع الدقيقة الأولى قبل أن يقلب ريال مدريد النتيجة بهدفي الفرنسي كريم بنزيمة (27) وسيرجيو راموس من ركلة جزاء (63) إلا أنّ كوستا رفض الاستسلام ومنح أتلتيكو التعادل (79).

ونجح ساوول في وضع أتلتيكو بالمقدمة من تسديدة رائعة (98) ومن ثم أتى الدور على كوكي الذي قتل المباراة بهدف رابع (104).

وهذه المرة الثالثة التي يتوّج بها أتلتيكو مدريد بلقب السوبر الأوروبي بعد 2010 و2012، فيما توقفت ألقاب ريال مدريد في البطولة عند 4 خلف برشلونة وميلان (5) علماً أنّ كتيبة لوبيتيغي نالت اللقب في آخر نسختين.

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

(114) مودريتش يظهر بتسديده كرة من داخل منطقة الجزاء بين يدي أوبلاك.

(110) أتلتيكو مدريد يتمركز في الخلف معتمداً على الهجمات المرتدة والنتيجة على حالها (4-2).

(104) هدف، كوكي يضيف الهدف الرابع من هجمة مرتدة منظمة.

(98) هدف، ساوول يسجل أجمل أهداف اللقاء بتسديدة على الطائر.

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل والمباراة تذهب إلى الأشواط الإضافية.

(90 + 3) مارسيلو يفوّت على ريال فرصة الفوز بالمباراة مع اللحظات الأخيرة.

(79) هدف، دييغو كوستا يعيد المباراة إلى نقطة البداية بإدراكه التعادل بعد عمل جماعي جيد.

(71) ساوول يبعد تسديدة فاران ومودريتش يرسل كرة فوق المرمى.

(66) محاولة جديدة من بنزيمة وأوبلاك في المكان المناسب.

(63) هدف، قائد ريال مدريد سيرجيو راموس يسجل من ركلة جزاء.

(55) اللعب يرتكز في وسط الميدان والكرواتي لوكا مودريتش يأخذ مكان أسينسيو والأرجنتيني كوريا يشترك بدلاً من الفرنسي أنطوان غريزمان.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1

(39) أتلتيكو يظهر من خلال ضربة رأس للأوروغوياني غودين يتصدى لها نافاس بسهولة.

(34) بطء أسينسيو يفوّت على ريال مدريد فرصة إضافة الهدف الثاني.

(29) أسينسيو يخترق دفاع أتلتيكو مدريد ويرسل كرة خطيرة تجاور قائم أوبلاك.

(27) هدف، الفرنسي كريم بنزيمة يضع برأسه هدف التعادل عقب عرضية موزونة من الويلزي غاريث بيل.

(25) البرازيلي مارسيلو يجرب حل التسديد من بعيد وكرته تعلو المرمى.

(17) تحسن أداء ريال مدريد وشباك أتلتيكو كادت تهتز لولا تدخل أوبلاك لكرة أسينسيو الخادعة.

(10) ريال مدريد في حالة صدمة بعد الهدف ولم يشكل أي خطورة على مرمى أتلتيكو.

(1) هدف، دييغو كوستا يضع أتلتيكو في المقدمة بتسديدة قوية خدعت الكوستاريكي كيلور نافاس.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية

📝 Our starting XI for the UEFA Super Cup! #RMSuperCup pic.twitter.com/Bp8M0AxObC — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 15, 2018

تشكيلة أتلتيكو مدريد الرسمية

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