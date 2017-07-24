مانشستر يونايتد يخسر جهود بايي أمام ريال مدريد

وطرد بايي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد سلتا فيغو الإسباني (1-1) بسبب اعتدائه على لاعب منافس، وحرم من المشاركة في النهائي الذي فاز فيه يونايتد على أياكس امستردام الهولندي 2-0 وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وحسمت المباراة النهائية من عقوبة الإيقاف التي أصدرها اليوم الاتحاد، ما يعني حرمان بايي (23 عاماً) من المشاركة في اللقاءين الأوروبيين المقبلين، وأولهما الكأس السوبر في سكوبيي ضد ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال، والمباراة الأولى ليونايتد في دوري الأبطال الذي تسحب قرعته في 24 آب/اغسطس.

وقدم بايي موسما أول مميزاً مع يونايتد الذي انضم الى صفوفه من فياريال الإسباني في صفقة قدرت بـ33,7 مليون يورو.