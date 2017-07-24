كأس الأبطال الدولية
كأس السوبر الأوروبية
AFP

مانشستر يونايتد يخسر جهود بايي أمام ريال مدريد

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سيغيب المدافع الإيفواري إيريك بايي عن لقاء فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي مع ريال مدريد على كأس السوبر الأوروبية في الثامن من آب/أغسطس، وذلك وفق الاتحاد الأوروبي الذي أوقفه لثلاث مباريات قارية.

وطرد بايي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد سلتا فيغو الإسباني (1-1) بسبب اعتدائه على لاعب منافس، وحرم من المشاركة في النهائي الذي فاز فيه يونايتد على أياكس امستردام الهولندي 2-0 وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وحسمت المباراة النهائية من عقوبة الإيقاف التي أصدرها اليوم الاتحاد، ما يعني حرمان بايي (23 عاماً) من المشاركة في اللقاءين الأوروبيين المقبلين، وأولهما الكأس السوبر في سكوبيي ضد ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال، والمباراة الأولى ليونايتد في دوري الأبطال الذي تسحب قرعته في 24 آب/اغسطس.

وقدم بايي موسما أول مميزاً مع يونايتد الذي انضم الى صفوفه من فياريال الإسباني في صفقة قدرت بـ33,7 مليون يورو.

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