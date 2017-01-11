كأس الرابطة الفرنسية: بوردو يبلغ نصف النهائي

لحق بوردو بنانسي وموناكو إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة في كرة القدم، بفوزه على ضيفه غانغان 3-2 الأربعاء على ملعب ماتموت أتلنتيك في بوردو في الدور ربع النهائي.

وسجل الغيني فرانسوا كامانو (16) وجيريمي تولالان (36) وغايتان لابورد (65) أهداف بوردو، وسلوان بريفات (11) ونيكولا بينيزيه (88) هدفي غانغان.

وكان نانسي وموناكو أول المتأهلين إلى دور الأربعة بفوز الأول على مضيفه نانت 2-صفر، والثاني على مضيفه سوشو من الدرجة الثانية 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1)، الثلاثاء.