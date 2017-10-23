ويحل إيفرتون ضيفا على تشيلسي في ملعبه "ستامفورد بريدج" يوم الأربعاء، على خلفية تحقيقه فوزين فقط في تسع مباريات في الدوري الانكليزي منذ بداية الموسم، وخسارته خمساً من مبارياته السبع الأخيرة.

وقد يشكل ضعف الأداء الدفاعي لإيفرتون، فرصة للاعبي أنطونيو كونتي لاستغلالها، وتحقيق الفوز لمواصلة المسيرة في البطولة التي حصل تشيلسي على لقبها 5 مرات، علماً بأن الفريق اللندني خسر مرتين في المراحل الثلاث الأخيرة من الدوري، وفاز في المرحلة التاسعة على ضيفه واتفود بنتيجة 4-2، بعدما تأخر خلال المباراة بنتيجة 1-2.

وكانت إدارة فريق ايفرتون قد اقالت المدرب الهولندي رونالد كومان، بسبب النتائج السيئة التي حققها خلال الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأوروبي في يوربا ليغ.

أما يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، فيحل ضيفاً الثلاثاء على سوانسي سيتي على خلفية تلقيه نهاية الأسبوع خسارته الأولى في الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك أمام هادرسفيلد (1-2).

وكما جرت العادة في هذه المسابقة لا سيما في أدوارها الاولى، يتوقع ان يعمد مورينيو الى إراحة عدد من اللاعبين لاسيما بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليهم على خلفية خساراتهم مباراة السبت.

من جهته، يواجه مانشستر سيتي، متصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن يونايتد والفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد في الدوري هذا الموسم، مباراة سهلة مع وولفرهامبتون من الدرجة الاولى الثلاثاء.

أما توتنهام هوتسبر الذي حقق فوزاً عريضاً على ليفربول الأحد (4-1)، فيلتقي وست هام في "دربي" لندني مرتقب على ملعب ويمبلي الأربعاء.



البرنامج:

- الثلاثاء

بورنموث - ميدلزبره

ارسنال - نوريتش سيتي

بريستول سيتي - كريستال بالاس

ليستر سيتي - ليدز يونايتد

سوانسي سيتي - مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي - وولفرهامبتون



- الاربعاء

تشيلسي - ايفرتون

توتنهام - وست هام