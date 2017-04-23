كأس الاتحاد الإنكليزي: أرسنال للمرة الـ20 في النهائي

ويدين أرسنال ببلوغه النهائي للمرة العشرين في تاريخه المتوج بـ12 لقباً (آخرها عام 2015)، إلى التشيلي أليكسيس سانشيس الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 100 من المباراة التي افتتح فيها سيتي التسجيل في الدقيقة 62 عبر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، قبل أن يعادل الإسباني ناتشو مونريال في الدقيقة 71.

وانضم أرسنال، المهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، إلى جاره اللدود تشيلسي الذي بلغ السبت النهائي بتغلبه على الفريق اللندني الآخر ومنافسه الأبرز على لقب الدوري الممتاز توتنهام 4-2.

ويقام النهائي الـ136 للمسابقة الكروية الأعرق على الإطلاق في 27 أيار/مايو على ملعب "ويمبلي" أيضاً.

وبتأهله إلى المباراة النهائية، حرم أرسنال منافسه سيتي من إنهاء موسمه الأول مع مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بلقب، فيما تنفس مدربه الفرنسي آرسين فينغر الصعداء بعض الشيء في وجه الحملة التي تطالبه بالرحيل وعدم تمديد عقده الذي ينتهي في أواخر الموسم الحالي.