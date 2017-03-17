تغريم يونايتد بسبب تصرفات لاعبيه في مباراة تشيلسي

وفرضت هذه الغرامة على يونايتد الذي تنازل عن لقب الكأس بخسارته المباراة صفر-1، لأنّ عدداً من لاعبيه أحاطوا بالحكم مايكل أوليفر ودخلوا في مشادة كلامية معه بسبب طرده زميلهم الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 35.

ونال هيريرا الإنذار الثاني بسبب تدخلاته المتكررة على البلجيكي إدين هازار، وذلك بعد ثوان من التحذير الذي وجهه الحكم لقائد يونايتد كريس سمولينغ بضرورة التوقف عن ارتكاب الأخطاء على صانع ألعاب تشيلسي.

وقال الاتحاد الإنكليزي الجمعة في بيان: "غرم مانشستر يونايتد بـ20 ألف جنيه استرليني بعدما قبل النادي التهمة التي وجّهها إليه الاتحاد الإنكليزي، ووافق على العقوبة التي تفرض في مثل هذه الحالات".

وسيغيب هيريرا وزميله المهاجم السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش، متصدر ترتيب الهدافين، عن مباراتي الدوري المقبلتين ضد ميدلزبره الأحد، ووست بروميتش ألبيون في الأول من نيسان/أبريل بسبب الإيقاف.

وعوقب إبراهيموفيتش بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب سوء سلوكه خلال اللقاء مع بورنموث (1-1) حيث وجه ضربة بالكوع إلى المدافع تايرون مينغز بعدما ظهر أنّ الأخير داس على رأسه بشكل متعمد قبل ذلك بلحظات.