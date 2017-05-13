سموحة يسقط في أول مبارياته على أرض زيسكو الزامبي

وصمد سموحة حتى الدقيقة 73 عندما سجّل زيسكو هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع باتريك مالو من بوركينا فاسو.

وضاعت فرصة التقدم للفريق المصري عندما سدّد إسلام محارب في العارضة في الدقيقة 65، كما ألغى الحكم هدفاً لأحمد رؤوف بداعي التسلل لتضيع فرصة التعادل في الدقيقة 75.

وأنقذ محمد أبو جبل حارس سموحة مرماه من ثلاث فرص خطيرة في الشوط الثاني بينما أهدر البديل بانو دياوارا من بوركينا فاسو فرصة التعادل لسموحة قبل صفارة النهاية.

وتصدّر زيسكو المجموعة الثالثة بثلاث نقاط قبل إقامة المباراة الثانية بين ريكرياتيفو ليبولو الأنغولي وضيفه هلال الأبيض السوداني غداً الأحد.