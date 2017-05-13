الصفاقسي التونسي يحقق الأهم في بداية مشواره القاري

ويدين الصفاقسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه علاء المرزوقي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من متابعة ذكية لكرة ممهدة برأس ماهر الحناشي.

بهذا الفوز حصد الصفاقسي أول 3 نقاط له بالبطولة وتصدّر مجموعته، فيما يقبع امبابان سوالوز في قاع الترتيب بلا نقاط.

ويلتقي فريقا بلاتينيوم ستارز مع مولودية الجزائر، واللذان يتنافسان في ذات المجموعة، غداً الأحد.

أما في المجموعة الأولى فقد حقق الفتح الرباطي المغربي فوزاً باهراً على كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية نظيفة.