كأس الـ"كاف": الأفريقي ومازيمبي على أعتاب دور المجموعات

وفاز الأفريقي 2-1 على مضيفه بورت لويس بطل موريشيوس ومازيمبي على شبيبة القابائل الجزائري 2-0 في ذهاب دور الـ32 الإضافي للمسابقة الأحد.

وعجز بورت لويس والأفريقي عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بادر سليمان كشك بالتسجيل لمصلحة الأفريقي في الدقيقة 60 ، قبل أن يضيف زميله منوبي الحداد الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما تكفل إفرام جويكان بتسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ويكفي الأفريقي الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه الأسبوع القادم لحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات، فيما يتعين على بورت لويس الفوز بهدفين نظيفين على نظيره التونسي، إذا أراد الاستمرار في المسابقة القارية.

يُذكر أن بورت لويس انتقل للعب في الكونفدرالية الأفريقية، عقب خروجه المبكر من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الهلال السوداني.

وعلى ملعب جورج الخامس، تغلب مازيمبي الكونغولي على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 2-0، وسجل الزامبي ناثان سينكالا (12) والمالي سليف كوليبالي (89).

وكان مازيمبي خرج من الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا على يد سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد من زمبابوي.