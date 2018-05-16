كأس الاتحاد الافريقي: الرجاء يواصل خيباته وبركان يستمر في التألق

وواصل مواطنه نهضة بركان الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، تألقه وحقق فوزه الثاني على التوالي وكان على حساب مضيفه يونياو ديبورتيفو دي سونغو الموزمبيقي 2-صفر.

في المباراة الأولى ضمن المجموعة الأولى، تقدم الرجاء البيضاوي 3 مرات وكان في طريقه إلى كسب 3 نقاط غالية، بيد أن شباكه استقلبت هدف التعادل في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبكر الرجاء بالتسجيل عبر محمود بنحليب (11)، ورد أصحاب الأرض بواسطة إيكاما (20)، ثم منح لاعب الوسط الدولي الكونغولي ليما مابيدي التقدم للرجاء البيضاوي في الدقيقة 39.

ونجح أدوانا ستارز في التعادل مطلع الشوط الثاني عبر كاليب أمانكواه (48)، قبل أن يخطف بنحليب هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 61.

وفي وقت كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أدرك ناتانيال أسامواه التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفشل الرجاء في تعويض سقوطه في فخ التعادل على أرضه في الجولة الأولى أمام فيتا كلوب الكونغولي صفر-صفر، فرفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف الأخير الذي تغلب على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بثلاثة أهداف لإيمانويل نغوديكاما (48 و58) ونيلسون مونغانغا (71) مقابل هدف لغبانيون بادي (19 من ركلة جزاء).

ويحتل أسيك ميموزا المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على أدوانا ستارز الذي كسب نقطته الأولى في دور المجموعات.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الثانية، قاد هداف كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين أيوب الكعبي فريقه نهضة بركان إلى الفوز الثاني توالياً بتسجيله هدفي الانتصار على مضيفه يونياو ديبورتيفو دي سونغو في الدقيقتين 64 و88.

وانفرد نهضة بركان بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط أمام المصري البورسعيدي الذي يحل ضيفاً على مضيفه الهلال السوداني لاحقاً.

ومني يونياو ديبورتيفو دي سونغو بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى أمام المصري صفر-2، فبقي في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف الهلال.

وفي المجموعة الثالثة، أكرم كارا برازافيل الكونغولي وفادة ضيفه إنييمبا النيجيري بثلاثية نظيفة، ليتقاسم معه الصدارة بانتظار مباراة دجوليبا المالي مع وليامسفيل الإيفواري لاحقاً.