قمة تونسية - جزائرية والأفريقي والفتح لفوز ثان

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة عربية خالصة بين مولودية الجزائر الجزائري والنادي الصفاقسي التونسي.

في المجموعة الأولى، يحل النادي الأفريقي ضيفاً على كمبالا سيتي الأوغندي، ويلعب الفتح الرباطي في ضيافة ريفرز يونايتد النيجيري.

وسيحاول كل من الأفريقي والفتح تحقيق فوزه الثاني توالياً بعدما هزم الأول على أرضه ريفرز 3-صفر، وفاز الثاني على ضيفه كمبالا سيتي بنتيجة مماثلة.

ورغم أنّ الفتح لا يملك سجلاً كبيراً على المستوى القاري لا يتضمن سوى لقبه الوحيد في هذه المسابقة عام 2010، إلاّ أنه يبقى أفضل حالاً من منافسه الذي يشارك لأول مرة.

من جانبه، لم يحرز النادي الأفريقي إلاً لقباً وحيداً في مسابقة دوري أبطال أفريقيا (1991)، وهو أفضل من منافسه الأوغندي الحديث العهد في المسابقات الأفريقية.

وستحدّد هذه الجولة إلى حد كبير وفي وقت مبكر ملامح بطل المجموعة الثانية بين اتحاد العاصمة الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي، والنادي الصفاقسي التونسي بطل 2007 و2008 و2013، الفائز في الجولة الأولى على مباباني السوازيلاندي بصعوبة 1-0.

ويلتقي في المباراة الثانية مبامباني سوالوز مع بلاتينيوم ستارز.

وفي المجموعة الثالثة، سيحاول كل من سموحة المصري والهلال أبيض السوداني تعويض خسارته في الجولة السابقة (0-1)، عندما يستضيفان ريكرياتيفو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي في الإسكندرية وأبيض على التوالي.

ويلتقي في المجموعة الرابعة، مونانا كلوب الغابوني مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي في ليبرفيل، وهورويا الغيني مع مازيمبي الكونغولي في كوناكري.

ويتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 3 نقاط من فوزه على مونانا 2-0، مقابل نقطة واحدة لكل من هورويا وسوبر سبورت اللذين تعادلا سلبياً.