عرب الـ"كاف" يرفعون راية التميز والتأهل

كانت البداية مع سموحة المصري الذي بلغ الدور الثاني من المسابقة الثانية من حيث الأهمية أفريقياً بعد مسابقة دوري الأبطال وذلك رغم لعبه بالنار بعد أن انقاد إلى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه أولينزي ستارز الكيني صفر-3 اليوم السبت في كاساراني في إياب الدور الأول، غير أنّ الفريق المصري افتك بطاقة التأهل لفوزه برباعية نظيفة ذهاباً في الإسكندرية.

وسجّل أهداف موعد الإياب، صامويل أونيانغو (10 و37) وعمر مبونجي (71).

وبات سموحة ثاني فريق مصري يبلغ الدور الثاني للمسابقة بعد المصري البورسعيدي الذي حجز بطاقته على حساب دجوليبا المالي بسبب إلغاء مواجهة الإياب التي كانت مقررة اليوم في الإسماعيلية واعتباره فائزاً بثلاثية نظيفة وذلك بسبب إيقاف الاتحاد المالي للعبة من قبل الفيفا الذي اعتبر أن السلطة السياسية برهنت على تدخل في شؤون الرياضة من خلال إقالة المسؤولين فيه في الثامن من آذار/مارس.

وأوضح بيان للفيفا حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، "أبلغ الفيفا بقرارات وزير الرياضة المالي حول حل اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي. في هذه الحالة، قرر المكتب التنفيذي للفيفا تعليق عضوية الاتحاد المالي بمفعول فوري".

وختم البيان: "الاتحاد المالي يفقد حقوقه في العضوية، ما يعني أنّ أياً من المنتخبات والأندية التي تنتمي إليه، لا يمكنها المشاركة في المسابقات الدولية".

وكانت وزارة الرياضة المالية برّرت حل اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم بـ"استمرار الأزمة في كرة القدم" المحلية.

وتلقي مراقب مباراة المصري ودجوليبا خطاباً من الاتحاد القاري يفيد بإلغائها بعد قرار الفيفا.

وتلقى مراقب المباراة الخطاب خلال الاجتماع التنسيقي الفني للمباراة الجمعة في حضور طاقم الحكام المغربي وممثلي الفريقين، فتأهل المصري البورسعيدي الذي خسر صفر-2 ذهاباً، إلى الدور الثالث.

من جهته، حسم النادي الصفاقسي التونسي أمر ورقة التأهل بسهولة بالغة على حساب يونغ سبورتس أكاديمي الكاميروني بفضل خماسية الذهاب النظيفة على ملعب "الطيب المهيري" بصفاقس، واكتفى بالتعادل إياباً (1-1).

واستفاد المغرب الفاسي من فوزه ذهاباً 3-1 على حساب منافسه غاغنوا الإيفواري ليضمن عبوره إلى الدور المقبل رغم الهزيمة (0-1).

ونجح شبيبة القبائل الجزائري في العودة بنصر ثمين من أرض منافسه النجم الكونغولي (0-1) لينتزع التأهل رغم التعادل السلبي 0-0 ذهاباً.

من جانبه، تمكّن اتحاد طنجة المغربي من تدارك تأخره ذهاباً على أرض كالوم الغيني (0-1) وعاد بقوة على أرضه ليدك شباك منافسه (3-0).