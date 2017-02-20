كأس الاتحاد الاسيوي: الجيش ينتصر والقوة الجوية يتعادل

واستفاد محمد حمدكو من كرة فشل الدفاع في إبعادها وسددها من داخل منطقة الجزاء في مرمى الضيف (24)، ولم يتمكن الجيش من تعزيز النتيجة واستغلال النقص العددي إثر طرد سليم عبيد جراء تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (72).



وفي اللقاء الثاني كان الزوراء الأفضل فنياً طيلة شوطي المباراة إلا أنّه لم يترجم أفضليته.

وفي المجموعة الثانية تعادل الصفاء اللبناني مع القوة الجوية العراقي 0-0، وفاز الوحدة السوري على مضيفه الحد البحريني بهدف أسامة أومري (40).

