كأس الاتحاد الاسيوي: الجيش ينتصر والقوة الجوية يتعادل
تصدر نادي الجيش السوري مجموعته الأولى في مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي إثر انتصاره على الأهلي الأردني بهدف دون رد وتعادل الزوراء العراقي أمام السويق العماني صفر-صفر الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
واستفاد محمد حمدكو من كرة فشل الدفاع في إبعادها وسددها من داخل منطقة الجزاء في مرمى الضيف (24)، ولم يتمكن الجيش من تعزيز النتيجة واستغلال النقص العددي إثر طرد سليم عبيد جراء تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (72).
وفي اللقاء الثاني كان الزوراء الأفضل فنياً طيلة شوطي المباراة إلا أنّه لم يترجم أفضليته.
وفي المجموعة الثانية تعادل الصفاء اللبناني مع القوة الجوية العراقي 0-0، وفاز الوحدة السوري على مضيفه الحد البحريني بهدف أسامة أومري (40).