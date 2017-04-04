كأس الاتحاد الآسيوي: الزوراء ينتزع الصدارة والفيصلي يعود بنقطة

وسجل مهند عبد الرحمن (48 و89) وعلاء مهاوي (68) أهداف الزوراء الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط وتصدر بفارق نقطتين أمام الجيش الذي مني بهزيمته الثانية توالياً على يد الفريق العراقي الذي تغلب على منافسه في الجولة السابقة 3-1 في قطر التي اتخذها الفريقان مقراً لمبارياتهما البيتية.

وعاد الأهلي الأردني الى أجواء المنافسة في هذه المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بتحقيقه فوزه الأول وجاء على حساب ضيفه السويق العماني 2-1.

وتقدم السويق عبر ياسين في الدقيقة 56، قبل أن يرد الأهلي بهدفين سجلهما السنغالي تاك مالك (62) وأحمد العيساوي (76).

وعاد الوحدات الأردني من العاصمة العمانية مسقط بنقطة ثمينة بعد تعادله مع صحم 1-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتقدم صحم في الشوط الأول عبر هدف جاء بالخطأ من الحارس الأردني عامر شفيع الذي أفلتت الكرة من يده (29)، قبل أن يدرك الوحدات التعادل في الشوط الثاني عن طريق بهاء فيصل (84).

ورفع الوحدات رصيده إلى 8 نقاط من فوزين وتعادلين في المركز الأول بفارق نقطة أمام المحرق البحريني الذي تغلب الثلاثاء على ضيفه النجمة اللبناني بهدف سجله جمال راشد من ركلة حرة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وأكمل النجمة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد الحارس أحمد تكتوك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد ارتكابه مخالفة خطيرة خارج منطقة الجزاء، حيث توقف اللعب ست دقائق من أجل علاج اسماعيل عبد اللطيف واستبدال حارس النجمة.

وتجمد رصيد النجمة عند ثلاث نقاط في ذيل الترتيب بفارق نقطة خلف صحم و5 عن الوحدات المتصدر.