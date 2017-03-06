كأس الاتحاد الآسيوي: الجيش يواصل انطلاقته القوية

ومرة أخرى يدين الجيش بفوزه إلى محمد حمدكو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 68 من المباراة التي أقيمت على ملعب السلطان قابوس في مسقط.

وعزز الجيش موقعه في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق أربع نقاط أمام الزوراء العراقي الذي استغل خسارة السويق لينفرد بالمركز الثاني بنقطتين إثر تعادله مع مضيفه الأهلي الأردني 1-1 على ملعب عمان الدولي.



وتقدم الأهلي في الشوط الأول عبر السنغالي الحجي مالك تال في الدقيقة 35، قبل أن يدرك الزوراء التعادل في الدقيقة 62 من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح علاء عبد الزهرة.



وتجمد رصيد السويق عند نقطة واحدة وبات يتقاسم المركز الأخير مع الأهلي.

