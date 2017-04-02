كأس الاتحاد الآسيوي - صراع المجموعة الثانية بين الوحدة والقوة الجوية

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط مقابل خمس للجوية بطل العام الماضي، وثلاث للحد ونقطة واحدة للصفاء.

وقال مدرب الجوية باسم قاسم عشية اللقاء إن فريقه يسعى إلى تحقيق "فوز مهم" على حساب الوحدة في الجولة الأولى من دور الإياب "لأنه يجعلنا ننتزع الصدارة من جهة، ويعزّز مسيرة الفريق في المسابقة من جهة ثانية خصوصاً أن الوحدة يعد من الفرق القوية المتطلعة لنتائج أفضل في المنافسات وهو من أصعب العقبات".

وكان لقاء الذهاب انتهى بتعادل الفريقين سلباً على الملعب البلدي في مدينة صيداً بجنوب لبنان، مع الاشارة إلى أن الأندية العراقية والسورية لا تخوض مبارياتها على أرضها نظراً للوضع الأمني في البلدين.

وأشار قاسم إلى "أننا سنفتقد في هذه المواجهة المهمة خدمات المدافع سعد ناطق وكذلك صانع ألعاب الفريق بشار رسن العائد من صفوف المنتخب العراقي بإصابة تمنعه من المشاركة على رغم كونه أحد اللاعبين المؤثرين".

وكان الجوية استهل مشوار الدفاع عن اللقب بالتعادل السلبي مع الصفاء، ثم تغلب على الحد 2-1، قبل أن يتعادل سلباً مع الوحدة.

في المقابل، تبدو المباراة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الوحدة لأن نتيجتها ستحدد إلى حد كبير صاحب بطاقة التأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا (ربع نهائي المسابقة) في ظل تراجع حظوظ الفريقين الأخرين الحد والصفاء.

وأكد مدرب الوحدة حسام السيد "أهمية المباراة نظراً لقوة الفريق العراقي وإصراره على الدفاع عن لقبه كبطل للنسخة الماضية الأمر الذي سيرفع من درجة صعوبتها".

ويعول الوحدة على نجومه الدوليين للخروج بنتيجة إيجابية وأبرزهم قلب الدفاع عمرو ميداني والظهيرين برهان صهيوني ووائل عيان وساعد الدفاع خالد مبيض وإلى جانبه أسامة أومري والمهاجم الدولي السابق رجا رافع.

وفي المباراة الثانية، يهدف الصفاء إلى تحقيق فوز أول شرفي على حساب الحد الساعي للإبقاء على بصيص أمل بالمنافسة.

وكان الحد فاز على الصفاء 3-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في المنامة، وخسر أمام الوحدة 1-صفر والجوية 2-1. أما الصفاء، فخسر أمام الوحدة 2-صفر، إضافة إلى تعادله أمام الجوية.