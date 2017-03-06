كأس الاتحاد الآسيوي: المحرق والنجمة للتعويض

وفي الجولة الأولى، خسر المحرق أمام صحم 2-3 في مسقط، والنجمة أمام الوحدات صفر-1 في عمّان.

ويأمل مدرب المحرق الألماني روبرت ياسبرت في تحقيق النقاط الثلاث، وفي أن يصحح فريقه مساره بعد خسارته للقب كأس ملك البحرين إثر سقوطه في المباراة النهائية أمام المنامة 1-2.

من جانبه، يطمح الوحدات بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظ الفريق في التأهل للدور المقبل.

وفي المباراة الثانية، يسعى النجمة الى تحقيق الفوز على أرضه لأن خسارة ثانية على التوالي ستضعف فرصته في إمكانية المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني.

وتغلب النجمة في آخر مبارياته على الصفاء 2-1 الخميس في الدوري اللبناني الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف العهد.