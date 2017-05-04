الاتحاد الآسيوي يعاقب النجمة اللبناني بسبب مخالفات مشجعيه

كذلك قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القاري فرض عقوبات على ناديي غوانغزهو ايفرغراند الصيني وكاوازاكي فرونتال الياباني "نتيجة مخالفات متعلقة بالتعصب وسلوك الجمهور".

واعتبرت اللجنة أن "نادي النجمة خالف المادة 58 (التعصب)، والمادة 65 (أهلية سلوك الجمهور) والمادة 64 (تنظيم المباريات) من لائحة الانضباط وميثاق الأخلاق في الاتحاد، فيما يتعلق بسلوك الجمهور والإخفاق الأمني خلال مباراة النجمة مع الوحدات بتاريخ 17 نيسان/أبريل، حيث قامت جماهير النادي المضيف بترديد عبارات فيها تعصب وذات مغزى ديني وسياسي خلال المباراة، ورفعت جماهير الفريق المضيف لوحة تحمل شعاراً دينياً".

وعن العقوبات المفروضة بحق النجمة، أضافت اللجنة انها قررت معاقبته "بخوض مباراتين مقبلتين في بطولات الأندية الآسيوية دون جمهور في لبنان، حيث تقرر تعليق تطبيق العقوبة على مباراة واحدة لفترة مؤقتة مدتها عامين، كما تم تغريم النادي مبلغ 20 ألف دولار".

وأقيمت المباراة على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان، وذلك ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، لتنتهي بالتعادل 1-1 وخروج النجمة من الدور الأول للمسابقة.

وفي حالة مخالفة لاعبي أو مسؤولي أو جماهير هذه الأندية من جديد للمادة 58 من لائحة الانضباط أو ما يعادلها خلال فترة تعليق العقوبة الموقت، فإن العقوبة تصبح سارية المفعول تلقائياً ويتم فرض عقوبات جديدة للمخالفات الجديدة.

وخرج النجمة من دور المجموعات، إذ تذيل بأربع نقاط مجموعته التي ضمت الوحدات المتصدر (12) والمحرق البحريني (10) وصحم العماني (7).