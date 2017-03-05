الاتحاد الآسيوي: القوة الجوية يبحث عن الفوز الأول

ويلتقي الوحدة السوري مع الصفاء اللبناني في مدينة صيدا اللبنانية ضمن المجموعة ذاتها.

وتعادل القوة الجوية مع مضيفه الصفاء سلباً في الجولة الأولى، التي شهدت فوز الوحدة السوري على مضيفه الحد البحريني 1-0.

وفي المباراة الثانية، ستكون مهمة الوحدة المتصدر (3 نقاط) صعبة أمام ضيفه الصفاء (نقطة واحدة) الذي ظهر بصورة جيدة رغم تعادله مع القوة الجوية دون أهداف، كما أن ملعب صيدا لن يكون غريباً عليه خلافاً للفريق السوري.

وتعاني الفرق السورية من الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي منذ نحو ست سنوات بمنع اللعب في الملاعب السورية بسبب الظروف الأمنية الصعبة، فاختار الوحدة ملعب صيدا، والجيش الذي يلعب في المجموعة الأولى العاصمة القطرية الدوحة.

وفي المجموعة الأولى، يحل الجيش ضيفاً على السويق العماني في مسقط، ويلتقي الأهلي الأردني مع الزوراء العراقي في عمّان.

وأسفرت الجولة الأولى عن فوز الجيش على ضيفه الأهلي 1-صفر، وتعادل الزوراء والسويق سلباً في الدوحة.

ويتطلع الجيش (3 نقاط) إلى تعزيز صدارته برغم صعوبة مهمته على أرض السويق الذي نجح في اقتناص نقطة مهمة خارج أرضه.

وفي المباراة الثانية، يستقبل الأهلي نظيره الزوراء منتشياً بفوز مثير حققه الخميس الماضي على الفيصلي 3-1 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري.

مواجهة تاريخية

وينظر الأهلي لمواجهة الغد على أنها تاريخية على اعتبار أنها الأولى له على أرضه على الصعيد القاري، علماً بأنه كان عام 1981 أول فريق أردني يشارك في النسخة الأولى من بطولة الأندية العربية حيث استضاف النجمة اللبناني الذي تأهل على حسابه لمواجهة الشرطة العراقي على اللقب في بغداد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

